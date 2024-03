Március 15-én a nemzeti ünnepnek megfelelően másképp járnak a MÁV és a Volán járatai. A tömegközlekedési cégek arra figyelmeztetnek, hogy a hosszú hétvége miatt jóval nagyobb utasforgalom várható, ezért a MÁV és a Volánbusz arra kéri utasait, hogy időben tervezzék meg utazásukat, indulás előtt tájékozódjanak az ünnepnapi és hétvégi közlekedési rendről.

A Volánbusz helyi és helyközi autóbuszainak közlekedési rendje is változik, a volán oldalán található lista folyamatosan frissül. A busztársaság kéri utasait, hogy minden esetben előre tervezzék meg utazásukat a www.menetrendek.hu oldalon. Érdemes a menetjegyek megvásárlásáról is időben gondoskodni, biztosítva ezzel a helyet az utazásra. A pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében a menetjegy elővételben, online és mobilon is kényelmesen megváltható.

A vonatokra is érdemes minél előbb elővételben megváltani a menetjegyeket, vagy használni az automatákat, az online jegyvásárlást az Elvirán vagy a MÁV applikációban is. A vonatközlekedésben a következő változások lesznek: