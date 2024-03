Az ígéretek szerint a helyszínt folyamatosan fejlesztik, így idén tavasszal is folytatódnak a programok. A legközelebb május 17-19- én rendeznek újra DumaSasvár fesztivált.

A mátra egyik legszebb településén, Parádsasváron évek óta visszasírják az egykor világhírű üveggyár fénykorának gazdag napjait. A több mint háromszáz éves gyár megszűnését követően a gyár területét rekultiválták és számos ötlet születet az újrahasznosításra. Terveztek ide kalandparkot, s más turisztikai célú fejlesztést is, de források hiányában nem sok minden történt a területen. A GarázsSasvár ötlete a Dumaszínház népszerű előadóinak ötlete nyomán valósult meg, akik lehetőséget láttak a terület fejlesztésében. A Mátra ölelésében, az egykori üveggyár garázsában alakították ki. A helyszín választás nem véletlen. Parádsasvár Eger és Gyöngyös között a 24-es úton található festői község. Itt található a Károlyi-kastély, amely jelenleg szállóként működik, de kihagyhatatlan a kristálycsiszoló és az üveghuta is, a községről remek túrák indulnak, de aki nem vállalkozik nagyobb kirándulásokra, a faluban és környékén is remek sétákat tehet. Azt ígérik, a helyszínt folyamatosan fejlesztik, így évről évre egyre izgalmasabb programokkal várják majd itt a vendégeket.