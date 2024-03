Ez a civil szervezeteknek, alapítványoknak óriási segítséget jelenthet. Én jó ideje a lakóhelyemen támogatok ezzel a szerény összeggel egy olyan szervezetet, amelynek célja a hátrányban élő gyermekek segítése. Tudom, látom, milyen gigászi munkát végeznek a cél érdekében, ezért nem kérdés, hogy nekik ajánlom fel az egy százalékot.

Egyébként idén is a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) készíti el minden magánszemély részére a személyi jövedelemadó-bevallás tervezetét. Ugyan a benyújtás végső határideje még csak májusban lesz, addig mindenkinek érdemes áttekinteni a NAV által készített tervezeteket, hogy az esetleges hibákat javítani lehessen, javasolja az adóhivatal.

Hamarosan mindenki megkapja az értesítést a NAV-tól, aki dolgozik és járulékot fizet. Akinek van ügyfélkapuja, március 15-től tekintheti meg a tervezetet. Akinek nincs, március 18-ig kérheti a NAV-tól a bevallási tervezet postázást. Ők papír alapon postázva kapják meg.

A papíralapú tervezetet többféle módon is igényelhetjük a NAV-tól. Lehet kérni sms-ben a +36 30 344 4304-es telefonszámon, a NAV honlapján elérhető nyomtatványon; illetve a (BEVTERVK) elnevezésű formanyomtatványon is. Emellett postai úton levélben vagy a NAV ügyfélszolgálatán személyesen, de van a NAV-nak infóvonala is, ez a 1819-es hívószámon érhető el.

A bevallást, illetve az adó 1 százalékának felajánlására szolgáló nyilatkozatot idén május 21-ig kell megküldeni a NAV-nak. Aki egyetért a tervezettel, annak nem kell módosítani a tartalmat. A visszaigényelhető adót tartalmazó tervezet esetén, elég a kiegészítő nyilatkozatot aláírva visszaküldeni, amelyben meg kell jelölni, hogy a NAV, a visszaigényelhető összeget postai úton vagy átutalással juttassa el. Az összeg kiutalása a beérkezéstől számított két héten belül megtörténik. Ha a tervezet befizetendő adót tartalmaz, kiegészítő nyilatkozaton jelölhető a részletfizetés.

Bizonyos esetekben nem a NAV készíti automatikusan az adóbevallást, hanem azt önállóan kell elkészíteni. Ilyen, ha valaki adószámos magánszemély, mezőgazdasági őstermelő vagy egyéni vállalkozó.

Ugyanígy, ha családi kedvezményt vagy személyi kedvezményt veszünk igénybe, azt nekünk kell feltüntetni a bevallási tervezeten. Ahhoz, hogy visszaigényeljük a kedvezmény összegét, nekünk kell feltüntetni a gyermek/ek adatait, a jogosultsági hónapokat.

Az adó 1 százalékát civil szervezeteknek, alapítványoknak, illetve regisztrált egyházaknak lehet felajánlani. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy mi, adófizető állampolgárok dönthetünk arról, hogy az állam a személyi jövedelemadónk 1 százalékát milyen célra használja fel. Amennyiben nem döntünk, a felajánlható 1 százalék az állam zsebében marad. A regisztrált szervezetek listáját a NAV oldalán megtalálhatjuk.

Az 1 százalékról rendelkezhetünk az eSzJA oldalon az adóbevallásunk részeként, vagy attól függetlenül is, illetve papíralapon is.