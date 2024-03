Stratégiai megállapodást kötött márciusban a Budapesti Corvinus Egyetem és az oktatás területének elkötelezett támogatója, a Procter & Gamble (P&G), tájékoztatta portálunkat a Gyöngyösön is gyártóegységgel rendelkező cég. Az együttműködés révén az egyetem mesterszakos hallgatói speciális marketingkurzuson vehetnek részt, és szerezhetnek ezáltal naprakész, gyakorlati tudást a magas szintű elméleti ismereteik mellé.

A P&G kiemeli, hogy cégük már évek óta jó kapcsolatot ápol a Budapesti Corvinus Egyetemmel. Ennek kézzel fogható bizonyítékaként az egyetem marketing mesterképzésének integrált részét képezte korábban a P&G Trade Marketing Master Class nevű mesterkurzus, ahol a hallgatók a P&G szakembereitől tanulhattak interaktív, gyakorlatközpontú kurzusokon. Ebből a mindkét fél által sikeresnek ítélt kapcsolatból most egy magasabb szintű, egy éves stratégiai együttműködés született. A frissen aláírt megállapodás részeként az egyetem őszi félévében trade marketinggel foglalkozó választható kurzus indul a mesterszakos hallgatók számára, és marketing, pénzügyi és vezetéstudományi területeken is vendégelőadásokat tartanak majd a P&G szenior menedzserei. Az együttműködés részeként a nagyvállalat részt vesz a Corvinus karrierexpóin is.

A P&G arra is kitért a tájékoztatójában, hogy a vállalatuk több mint harminc éves magyarországi működése során számos olyan programot indított, amely bizonyította az oktatás iránti elhivatottságát. A korábban életre hívott programok között kiemelkedett az országos szintű, környezettudatos és felelős fogyasztásra nevelést célzó általános iskolai ÖKO-Szokások elnevezésű oktatóanyagsorozatuk elindítása. Emellett a vállalat mindkét gyára szoros kapcsolatot ápol több helyi középiskolával, hogy aktívan támogassák a szakképzést és a jövő technikusait. Gyöngyösön 6 éve a gyár támogatásával ultramodern tanműhelyben zajlik az ipari gépész és műanyagipari feldolgozó képesítések gyakorlati oktatása.

– A Corvinus akkor tud példaértékű gazdasági egyetemi képzéseket kínálni a hallgatóknak, ha olyan élénk vállalati kapcsolati hálót épít ki, amelyben mind az akadémiai, mind a versenyszféra eredményei jól láthatóak és hasznosíthatóak a két fél számára. Bízunk benne, hogy a megkötött együttműködés révén a Procter & Gamble Magyarország meghatározó nagyvállalataként fontos szerepet játszik majd a corvinusos ökoszisztémában – mondta a megállapodás kapcsán Anthony Radev, a Budapesti Corvinus Egyetem elnöke.

A P&G képviseletében Kristina Pásztoroková, a vállalat magyarországi ügyvezetője azt hangsúlyozta, miért bírnak számukra kiemelt fontossággal az oktatási intézményekkel közös együttműködések.

– Hisszük, hogy a P&G nem egy gyártócég, hanem egy óriási közösség, ami arról szól, hogy munkavállalóink olyan feladatokon dolgoznak, amik számítanak. Hatást gyakorolnak a világra, a P&G márkákra és a saját karrierjükre, közel 5 milliárd fogyasztónkra világszerte. A vállalat küldetéseként tekint a jövő nemzedék edukálására, a megszerzett szakmai és gyakorlati tudás átadására. Ennek az együttműködésnek köszönhetően gyakorlati tudásmegosztással segítjük a hallgatókat, lehetőséget biztosítunk, hogy milliárd dolláros márkák építésének kulisszatitkait ismerjék meg. Olyan karrierutakat ismerhetnek meg, amire soha nem gondoltak. Felfedezhetik a mindennapokat átszövő áttörő innovációkat, illetve munkafolyamatokat, ahol új ötletek szárnyra kelnek – emelte ki Kristina Pásztoroková.

A P&G gyöngyösi gyára, a cég tájékoztatása szerint egyre nagyobbá válik az európai termékellátó hálózatban.

– A versenyképesség és a technikai képességek fejlesztése kiemelkedően fontos számunkra, mivel mi leszünk az Oral-B fogkefék és a Braun csomagolás termékfejlesztési központja. Megkezdtük a teljes egészében újrahasznosítható csomagolásra való átállást a termékeinknél. Bár hosszú és nagy beruházásról van szó, meggyőződésünk, hogy helyesen cselekszünk a bolygónk érdekében. Mivelt az Oral-B az első olyan elektromos fogkefe márka, amelynek hatékonyságát és biztonságosságát az Amerikai Fogorvosok Egyesülete elismerte, az utóbbi évtizedekben potenciálisan növekedett a kereslet irántuk. Gyöngyösi gyárunkban 2013-ban indult az Oral-B elektromos fogkefék fröccsöntése, összeszerelése és csomagolása. Egyre több gyártósor érkezik a világ különböző pontjából, a gyárunkban megtalálható automata és félautomata sorok termékportfóliója egyre szélesebb, a szájzuhanytól egészen a mesterséges intelligenciával ellátott fogkefék is megtalálhatóak nálunk. A Braun csomagoló sorainknak és üzemeltetőinek az igen komplex és gyors ellátási láncunk kihívásainak kell megfelelniük, hiszen világ összes legyártott Braun borotváját gyárunkban csomagoljuk és szállítjuk ki a világ minden pontjára. Munkánkkal mindig arra törekszünk, hogy a polcokra kerülő Braun termékek mindig betartsák a márkába vetett minőség és teljesítmény ígéretét az egész világon. A Braun márka 100 éves lett 2021-ben, aminek örökségén dolgozni egyben megtisztelő és motiváló – áll a P&G gyöngyösi gyárának tájékoztatójában.