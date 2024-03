Dr. Horváth Magdolnával, a pulmonológia osztályvezető főorvosával egyebek mellett róluk is szót ejtettünk. Emellett beszélgettünk az orvosok elhivatottságáról, a fiatal gyógyítókat érintő kihívásokról is. A Goodwill Pharma a 2023-2024-es időszakban is meghirdette a Szent-Györgyi Albert orvosi díjat. Régiónkból (Nógrád, Heves-, Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye) a szavazás állását mutató listán 207-en szerepelnek, közülük 58-an Heves megyeiek, így dr. Horváth Magdolna is. A voksolás március 19-ig tart.

