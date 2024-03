- A szkander sport Albániából ered, a törökök ellen harcoló Szkander bég ugyanis ezzel az erőpróbával mérte föl, ki az alkalmas a fegyverforgatásra – mondta Kelemen László, a verseny szervezője, Európa-bajnok és világbajnoki ezüstérmes szkander sportoló.

Mint mondta, az ezredforduló óta a sportág egyre inkább fejlődik, Magyarországon és világszerte is, és a magyarok között is vannak kontinensbajnokok, világbajnokok. Az egri eseményre érkeznek igazolt versenyzők, akik bemutatót tartanak, s amatőrök számára versenyt is rendeznek, korhatár nélkül várják a jelentkezőket délelőtt fél tíztől. A gyerekeknek speciális asztalt hoznak.