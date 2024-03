Hazai sportemberek, a magyarországi albán diaszpóra tagjai, érdeklődők és a sajtó jelenlétében fölavatták a világon talán egyedülálló szabadtéri szkanderasztalt az egri Szkander bég téren. Farkas Attila alpolgármester elmondta, az egri Szkander bég tér 2000 óta viseli az albán hadvezér nevét. Az akkori magyar kormányzat egy korábbi diplomáciai útján merült föl, hogy Kasztrióta György másik ismert nevét Magyarországon is őrizzék, méghozzá olyan városban, amely szintén a török elleni sikeréről híres. Torgyán József a krujai múzeumi látogatásán Hunyadi János relikviáit is megnézte, hiszen a két hadvezér szövetségben harcolt a török ellen. Ez motiválta a diplomáciai együttműködést. Egerben 2000 februárjában nevezték el a teret az akkori albán államfő jelenlétében. Most erősítik a kapcsolatot, amelyben partner a tiszteletbeli konzul, Hafuzi Avnija, tavaly vele közösen fákat ültettek a közterületen, most táblát és szkanderasztalt avatnak, a körforgalomban pedig hamarosan szobrot is avatnak. Megköszönte Kelemen Lászlónak, az asztal megálmodójának a munkát, Albánia magyarországi képviseletének, a konzulnak pedig a megvalósítást. Bízik abban, hogy a kapcsolat szoros marad.

Szkanderversenyt rendeztek a Szkander bég téren

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Genti Bendo, Albánia budapesti nagykövetségének ügyvivője is köszönte mindenkinek, hogy ez a dolog megvalósulhatott. Kiemelte, március 2-a nagy nap, hiszen ekkor alakult meg a Lezhai Liga. Kasztrióta György valamikor 1444 februárjában hívta össze az albán törzsek hadvezéreit, hogy kössenek egymással békét és szövetséget, ennek lett az elnöke, s az albán nép vezetője Szkander bég. Hunyadi Jánossal szövetségben, közösen küzdöttek az Oszmán birodalom terjeszkedése ellen. Kiemelte, amikor együtt dolgozunk a sport, a kultúra, a kereskedelem területén annál erősebbek lesznek a kapcsolatok, az albánok pedig szeretnének az európai nagy család tagja is lenni. Bízik abban, hogy 1-1,5 hónapon belül a hadvezér szobrát is felállítják. Kifejtette azt is, fontosnak tartják, hogy a köztudatba bekerüljön, ez a sportág Szkander bégtől származik. Bár a szövetség valóban amerikai, s világszerte armwrestlingnek, kézbirkózásnak nevezik a sportágat, csak Magyarországon és Romániában viseli a szkander nevet. Remélik, hogy ez megváltozik egyszer és az egész világon a szkander nevet fogják használni erre a gyönyörű sportra.