Különböző támogatások kapcsán hozott döntéseket Gyöngyös képviselő-testülete a márciusi ülésén. A városháza tájékoztatása szerint a grémium módosította az önkormányzat szociális ellátásokról szóló rendeletét. Ezt annak érdekében tette, hogy többen élhessenek a különböző önkormányzati támogatásokkal, hiszen a hazánkat is sújtó energiaválság és gazdasági nehézségek a lakosságot közvetlenül érintik. A változások az önkormányzat által nyújtott tucatnyi támogatási forma mindegyikét érintik. A képviselők megemelték a támogatások folyósításának feltételül szabott jövedelmi értékhatárokat. Sok esetben pedig a támogatás összegét is növelték annak érdekében, hogy többen tudjanak élni az önkormányzat által nyújtott segítséggel.

Támogatások kérdéséről is szó volt a grémium márciusi ülésén (Archív fotó)

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Támogatások a kulturális szervezeteknek

A képviselők az ülésen elfogadták a kulturális szervezetek támogatására kiírt pályázat szövegét is. Az önkormányzat 2024-es költségvetésében összesen 42 millió forintot különített el kulturális tevékenységet végző szervezetek támogatására, és a tavalyi évhez hasonlóan idén is pályázat útján ítéli oda az összeget. A pályázati rendszer tavalyi, első éve egyébként pozitív tapasztalatokkal zárult, a szervezetek szinte kivétel nélkül meg tudtak felelni a pályázati feltételeknek. A vissza nem térítendő támogatás odaítéléséről a pályázatok beérkezését követően a szakmai bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt majd. Idén hasonló pályázati rendszerben ítéli oda a sportszervezetek támogatására elkülönített összeget is az önkormányzat.

A képviselők polgármesteri, alpolgármesteri és képviselői keretek terhére összesen valamivel több mint egymillió forint értékben döntöttek alapítványok támogatásáról, tájékoztatott a gyöngyösi városháza.