Tisza-tó, Tiszafüredi Református Látogatóközpont

A másik a Tiszafüredi Református Látogatóközpont. A Tiszafüredi Református Látogatóközpont létrehozásának egyik célja a Tiszafüred környékén található, elsősorban református építészeti és kulturális örökséget mutassa be turisztikai útvonalak ajánlásával. A másik egy olyan közösségi tér létrehozása, melynek fő funkciója az ide látogató vendégek különböző igényeinek kielégítése, de ugyanakkor cél, hogy a helyi közösségek, az itt lakók is igénybe vehessék. A közösségi színtéren belül büfét és étkező helyet alakítottak ki, ahol a turisták megpihenhetnek, további túráikhoz élelmet és innivalót vásárolhatnak. A kertben pihenő részt alakítottak ki, ahol kellemes környezetben kezdődhet, vagy éppen érhet véget a kirándulás. Az épület földszintjén foglalnak helyet a nyilvános mosdók, pelenkázó, valamint az akadálymentes mosdó, míg az emeleten a további kiszolgálóhelyiségek. Innen juthatnak el többek között a tiszaderzsi Biblia múzeumba, a tiszaszentimrei téglamúzumba, illetve a faluházba, vagy a tiszaigari arborétumba de távolabbi túraként Kunhegyesre is, ahol hazánk második legnagyobb református temploma áll.