A Víz Világnapja alkalmából a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában beszélt a víz körforgásáról, a víz tisztításának fontosságáról Bárdos Zsolt, a Heves Megyei Vízmű Zrt. üzemvezető főmérnöke. A szakember ismertette a felső tagozatos diákokkal, hogyan tisztítják a szennyvizet, miket találnak a csatornarendszerben és azok hogyan befolyásolják a tisztítást, de arról is, hogyan alakult az aszályban Eger vízfogyasztása. Egyebek között között arra is felhívta a figyelmet, hogy a palackozott vizek mennyire megterhelik a környezetet: egy műanyag flakonos ásványvíz négy deciliter kőolajjal párosul, ennyit igényel a PET palack elkészítése és kiszállítása. Beszélt a hazai vizek szennyezettségéről, de a súlyos aszályokról is. A tiszta víz fontosságára hívta fel a figyelmet.

A tiszta víz jelentősségéről esett szó Egerben

Forrás: Tóth Balázs/Heves Megyei Hírlap

Maszlag Imre, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola történelem-földrajz szakos pedagógusa, az esemény szervezője elmondta, nagyon fontosnak tartják a teremtésvédelmet, a víz pedig fontos szerepet játszik minden ember életében, erre szerették volna ezen a napon felhívni a figyelmet. Bárdos Zsoltot azért hívták meg, hogy a gyerekeknek felvilágosító, tájékoztató előadást tartson a tiszta víz fontosságáról.

Elárulta, pályázatokon is részt vesznek, amelyek gyakorlatias programokat jelentenek a gyerekeknek. Az Erasmusban például külföldi diákcsoportokkal végeztek közösen vízvizsgálatot, sodrásirány, vagy vízsebesség mérést. Ezeket a gyerekek érdekesnek találták és örömmel mennek a természetbe. Emiatt is fontosak ezek a pályázatok, elérik, hogy általuk ismereteket szereznek. A Szent Imre diákjai ezen kívül tematikus rajzpályázaton is részt vesznek, nyertek is díjakat. Maszlag Imre kiemelte, környezetvédelmi, teremtésvédelmi programjukban szerepelnek szemétszedő akciók, részt vesznek az Egererdő szeptemberi erdészeti napján, madáretetőket is készítenek az iskolaudvarokra. Évente minden hatodik évfolyamos osztályuk elmegy erdei iskolába is.