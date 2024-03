3392 – ennyivel csökkent Eger lakossága az elmúlt 4 évben – osztotta meg Vágner Ákos a Fidesz egri polgármesterjelöltje Facebook oldalán.

– Többek között azért vállaltam a polgármester-jelöltséget, mert szeretem Egert, fontos számomra a város és hiszem, hogy a lakosságszám-csökkenést meg tudjuk állítani! Két gyermek édesapja vagyok. Azt szeretném, ha a lányom és a fiam is kötődne a városhoz, ahogy abban is bízom, hogy az unokáim is itt születnek majd. Eger jövője a családom miatt is fontos, de még sok száz család miatt is! Ahhoz azonban, hogy a fiataljaink itt képzeljék el az életüket, olyan jövőképet kell nekik adni, ami miatt azt érzik, érdemes maradniuk. Én ezen és ezért is dolgozom! Tartsanak, tartsatok velem! Csináljunk egy modern, dinamikus, fejlődő várost Egerből – írta a polgármester-jelölt.