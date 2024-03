A felvi.hu-n közzétették, mely szakra mennyien adtak be jelentkezési lapot az idei rendes felsőoktatási felsőoktatási jelentkezési időszakban. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 12 ezer 142 ezer jelentkezés érkezett, 3838-an első helyen jelöltek meg EKKÉ-s szakot. Az intézmény egri képzéseire 10 ezer 759 jelentkezés érkezett (3350 első helyes), a Jászberényi Campus által meghirdetett szakokra pedig 1383 jelentkezés futott be, 488-an első helyen találnának a jászsági városban.

A tervezőgrafika idén is vonzó szak

A Bölcsészettudományi és Művészeti Kar képzéseire 2427 jelentkezés érkezett, 756 első helyes. A karhoz kapcsolódik az egyetem egyik legnépszerűbb képzése, a tervezőgrafika, amire ebben az évben 390-en szeretnének felvételt nyerni, míg a kommunikáció 303 jelentkezőt vonzott, előbbi növekedés, utóbbi kis mértékű csökkenés az egy évvel korábbihoz képest. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar képzéseire 2417 jelentkezési lap érkezett, hatszáz első helyes beadással. A legnépszerűbb képzés a magyar tanítási nyelvű gazdálkodási és menedzsment lett 462 jelentkezéssel, ami jóval több a tavalyi négyszáznál. A kereskedelem és marketing (336) is javított 2023-hoz képest. Az Informatikai Karon a programterverő informatikus kevésbé vonzó, mint egy évvel korábban, akkor hétszáznál is több jelentkezés volt, ezúttal a két képzési helyen 520-en tanulnának tovább nappalin, levelezőn, állami, vagy önköltséges finanszírozásban. Az első helyes jelentkezők száma 193 ebben az évben. A karhoz tartozó szakokra 1587 jelentkezést adtak be a továbbtanulni szándékozók, 530-an elsősorban Egert, vagy Jászberényt választanák, de főként előbbit.

A pedagógusképzés jelentkezési számai kicsit javultak

A Pedagógiai Karon 3528 jelentkezést regisztráltak, 1125 első helyest. Az egri pedagógusképzésekre 2312 jelentkezés érkezett, ebből 685 első helyes, míg a jászberényi campusra 1216 lapot nyújtottak be, 440-en első helyen. Tovább emelkedett a gyógypedagógia képzésre jelentkezések száma (s az intézményben ez a legnépszerűbb szak), összesen 1084 jelentkezést regisztráltak, ebből 279 első helyes. Egert 684-en, Jászberényt négyszázan jelölték meg a jelentkezésükben, Szintén sokat erősödött az óvodapedagógia szak, 878 jelentkezéssel, 349 első helyessel, de a csecsemő- és kisgyermeknevelő is (570/150). A Természettudományi Karon az edző (437) és a sportszervező (282) vitte a prímet, előbbi pár darabbal több a tavalyinál, utóbbi minimálisan kevesebb. Megemlítendő a népszerű szakok között az anglisztika kétszáznál picit több jelentkezéssel és a biológia bő százötven továbbtanulni vágyóval vagy a turizmus-vendéglátás 239-cel.

Még messze az ideálistól az osztatlan képzésre jelentkezők száma

Az osztatlan tanári szakok iránt némiképp nőtt az érdeklődés (648 jelentkezés, közülük 202 első helyes), de csak tavalyhoz viszonyítva, hiszen még mindig nem éri el a 2018-as szintet, amikor majdnem ezer egri szakpárra nyújtottak be jelentkezést. Ugyanakkor tovább emelkedett az érdeklődés a 2, 3, vagy 4 félév alatt megszerezhető szaktanári képzések iránt, ennek oka lehet, hogy a gyakorló tanárok ennyi idő alatt egy másik szakon is diplomát szerezhetnek, így egy gyorsított képzéssel iskolájukban másik szakot is taníthatnak, hiszen számos intézményben tanárhiány van, nincs megfelelő végzettségű pedagógus, vagy nyugdíjasokat foglalkoztatnak vissza. A két féléves képzésekre 480, a három félévesekre 685, a négy félévesekre 124 jelentkezés volt. A két félévesek között a testnevelés (147, biológia (55), a földrajz (49) és az angol (43) vitte a prímet, a három félévesek között szintén a testnevelés végzett az élen (133), megelőzve a matematikát (105), a magyart (81), az informatikát (69), illetve a földrajzot (56). Tavaly a 2, 4, 5 féléves képzésekre körülbelül hétszázan jelentkeztek, de még a mostaninál is több jelentkezőre és végző tanárra volna szükség a hazai oktatásban.

Sokan tanulnának levelezőn

Alapképzést 8694-en választottak az EKKÉ-n, 2496-an első helyen jelölték meg ezeket a képzéseket, ezen képzési formákban jelentős a Jászberényi Campus részesedése is, míg nem mondható el ez a felsőoktatási szakképzésre (933/181), illetve a mesterszakokra (1726/928), ahol kicsi a jászsági campus súlya. Állami ösztöndíjas képzésre összesen 9 ezer 858-an nyújtottak be jelentkezést, 8800-an Egerbe, több mint ezren Jászberénybe, az első helyes jelentkezők túlnyomó többsége is állami finanszírozással szeretne diplomát szerezni.

Míg Egerben jelentős azok száma, akik nappalin tanulnának (4624 jelentkezést kaptak ezek a képzések, 1127-et első helyen jelöltek meg), addig ez Jászberényben kis szeletet képez, hiszen 152-en tanulnának ott nappali munkarendben, az első helyen ilyen szakot 37-en jelöltek meg. Levelezős képzésen Egerben 6135-en tanulnának (2223-an első helyen), míg Jászberényben 1234-en (451-en első helyen).

Tudományterületek megjelölése Egerben (ebből első helyen)

Pedagógusképzés 3903 (1523)

Gazdaságtudomány 2057 (451)

Sporttudomány 921 (244)

Informatika 909 (268)

Bölcsészettudomány 824 (235)

Társadalomtudomány 658 (179)

Művészet 637 (192)

Természettudomány 368 (111)

Művészetközvetítés 329 (111)

Agrár 153 (36)