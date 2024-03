Bükkszéken ismét feldísztették az önkormányzat és a helyi idegenforgalmáért egyesület összefogásával a polgármesteri hivatal előtt álló tojásfát. A munkában részt vettek a helyi óvodások is, akik saját díszeikkel járultak hozzá a fa csinosításához. A húsvéti ünnepekig bárki elhelyezheti saját díszét, szalagját, hímes tojását a fára, amely előtt fotózkodásra is lehetőség van.

Közösen díszítették a tojásfát a bükkszékiek

Forrás: Bükkszék Község hivatalos oldala/Facebook

-Tavasszal újjászületik az élet. Ahogy világosodnak a reggelek, hosszabbodnak a napok, úgy ébred fel újra a természet is téli álmából. A tavasz érkezése ünnep, melyben ott van az újjászületés - minden újjászületése. Legyen szó egy kis hóvirágról, egy rügyet hajtó gyümölcsfáról, de akár az emberek lelkéről is, minden új ruhába öltözik, minden újjászületik. - írta közösségi oldalán Sági Ferenc, polgármester. Ennek jegyében készült el az idei húsvéti dekoráció is.

Andornaktályán is dekoráltak már az ünnepre készülve, itt nyuszifának nevezték a papírtojásokkal díszitett fát.