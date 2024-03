– Előző vezetés már megalapozta a fejlődést, amit polgármesterként is folytat Szabó Péter Noszvajon – mondta dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő szerdán a település sportpályájánál. Noszvaj TOP forrásból 200 millió forintot nyert zöldövezeti sport infrastruktúra fejlesztésre.

dr. Pajtók Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

– Noszvajon összefogtak a hasonlóképp gondolkodó, tenni akaró emberek, jó közösség alakult ki. Kevés párja akad annak a fejlődésnek, ami itt végbement az utóbbi években, ez pedig a polgármester és az önkormányzat érdeme. Ez a fejlesztés is jól előkészített, precízen átgondolt beruházás, hiszen ezen a jó levegőjű, festői szépségű településen nem volt túl sok sportolási lehetőség. Ez a beruházás nyugati mércével is megállja a helyét, nem csak a helyben élőket, de a látogatókat is szolgálja. Kiváló minőségben fog megvalósulni, minden korosztály számára tartogat lehetőséget, közösségformáló, élményt adó. Sajnos nekünk magyaroknak nem mindig sikerül elég időt szakítani a sportra a kötelességek mellett. A boldogságkutatók szerint a magyar ember a baráti és családi közösségben érzi magát jól, illetve a mozgás adta örömtől. Remélem sokan használják majd a noszvaji létesítményt – mondta.

Szabó Péter polgármester ismertette, megvalósul a meglévő élőfüves sportpálya 2,8 méteres szintkülönbségének megszüntetése, a pálya újrafüvesítése. A sportpálya körül 2,4 méter széles futópálya kialakítása is megtörténik, körülbelül 830 négyzetméter területen. Teljesen felújítják a játszóteret, 12 elemet telepítenek, létrejön egy kültéri tornapark és fitneszpark, valamint kombinált kosárlabda és foci aréna. Telepítenek kültéri csocsóasztalt, pingpongasztalt, „Ki nevet a végén?” és sakkasztalt is. Kialakítanak egy gyermek KRESZ parkot a 5-12 éveseknek. Telepítenek továbbá utcabútorokat, és parkosítják a területet. A projekt földmunkái már zajlanak, legkésőbb 2026 tavaszán fejeződik be a beruházás.

Szabó Péter, Noszvaj Község Polgármestere

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

– Tudatos családpolitikát határozott meg a képviselő-testület. A gyermek az első, minden velük kezdődik, erre építettünk mindent. Minden korosztályra figyelmet akartunk fordítani. Megvalósult már az 1-3 éveseknek a bölcsőde, az óvodához a Magyar Falu Programból egy új csoportszobát építettünk, illetve a játszóteret is korszerűsítettük. Igyekszünk az iskolát is támogatni, habár nem önkormányzati fenntartásban van már. Viszont a 14 év feletti gyermekeknek, fiataloknak nem sikerült eddig olyat nyújtani, mint szerettük volna. Ezért is készül ez a komplex beruházás, a focipálya és a leromlott játszótér helyén jöjjön létre egy olyan közösségi tér, ami a szociális kapcsolatok építésére is megfelelő. A pálya két vége között hatalmas volt a szintkülönbség. A parkosítással 50 fát is ültetünk és készül egy kis színháztér is. Igazi versenyképes élményteret akarunk létrehozni a sportpálya rehabilitációval – mondta.