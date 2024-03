A kertben az ünnepi hosszú hétvégén már több virág is mutatni fogja magát. Lesznek, melyek teljes pompájukban, lesznek, melyek még bimbósként és lesznek, melyek épp csak fejlődő állapotban mutatják meg magukat. A húsvéti nyitást követően a kert tervezi a hétvégei nyitva tartást, mely időjárástól és virágzástól is függő lesz, ezért látogatás előtt érdemes tájékozódni a Facebook oldalukon.

A TulipGarden további tervezett nyitva tartása

Április: 5-6-7.

Április: 11-12-13-14.

Április: 18-19-20-21.

Április: 25-26-27-28.

A kert kutyabarát hely, így szívesen fogadnak minden kutyabarátot kis- és nagy-kedvencével a tulipánszüretre, amennyiben jól nevelt, pórázon tartott kedvenccel érkeznek.

A húsvéti tulipánszüreten a virágok mellett játékok sokasága, aszfaltfestés, húsvéti színezés, John Deere pedálos járművek megtekintése és hétfői tojáskeresés is választható program lesz. Szombaton és vasárnap délelőtt pedig arcfestést is kérhetnek a gyermekek, valamint kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek a látogatók. Vasárnap délután egy órától meseolvasás lesz, azt követően pedig lehetőség nyílik a Zoé mesék dedikálásra.

A kert vezetői, jó idő esetén ajánlják a piknikezést is, amihez kiváló választás lehet a Farmer Lánya finomságai és a hazai vállalkozók kézműves termékei is.