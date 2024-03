A főorvos arra is kitért, hogy a gyógyszerfejlesztések rendkívüli módon megtorpantak a világon a gazdasági válság, és nem utolsó sorban a medicinák ellendrukkerei miatt.

– A gyógyszerfejlesztés hosszadalmas és rendkívül drága folyamat. Amikor megjelenik egy új gyógyszer, azt biztos, hogy legalább 5-10 évvel korábban kezdték el fejleszteni. Az adott betegséggel kapcsolatban elkezdenek olyan molekulákat legyártani, amelyek passzolhatnak azokhoz a receptorokhoz, érzékelőkhöz, amelyek hibásan működhetnek. A ma már mesterséges intelligenciával is segített rendszer adott esetben többszáz molekulát dob ki, azokat kezdik elemezni első körben. A végül megfelelő molekulákat ezután állatokon tesztelik. Fontos tudni, hogy ma már maximum fehér egeret, vagy csak fejletlenebb állatokat használnak ehhez. Az állatkísérletek után jön az első fázis: önként jelentkező, egészséges embereknek adják be, akik pénzt kapnak a kockázatos közreműködésért. Ha ez jól sikerül, jön a második fázis: ekkor már beteg emberek kerülnek be a vizsgálatba, megfelelő paraméterekkel, hogy hogyan reagálnak a gyógyszerekre. Ilyen a most Gyöngyösön zajló vizsgálat is. A harmadik fázis egy bővített vizsgálat, amelybe a világ legkülönbözőbb tájaink élő népcsoportokat bevonnak. Ugyanis minden népcsoportnak más az enzimkészlete, nagyon sok gyógyszerre másként reagálnak, más a gyógyszerszintjük. Másként kell adagolni a gyógyszert egy Afrikában élőnek, másként egy Ázsiában élőnek, vagy épp egy európainak. A negyedik fázisban, úgymond, normál betegek kapják, akik bejönnek a rendelőbe, itt utánkövetésre van szükség. Ha belegondolunk abba, hogy ezek a lépcsők milyen hosszúak, rá kell jönni, hogy hatalmas összegeket igényelnek. Azért drága egy új gyógyszer, mert vissza kell termelni a fejlesztésre szánt pénzt. A világon a megszorítások és az ellendrukkerek miatt komoly visszalépés van a gyógyszerfejlesztésben. Régebben minden évben 100-200 molekulát fejlesztettek, ma ott tartunk, hogy csupán 10-20-at. Sok cég inkább nem fejleszt, nyomja azokat a gyógyszereket, amiket eddig használt. Ez viszont az emberiség számára hatalmas visszalépés – fogalmazott dr. Kelemen Tibor.