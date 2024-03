A sajtónyilvánosságot kizárva mutatkozott be gyöngyösi polgármesterjelöltként dr. Végh Attila. Az erről szóló bejelentése a gyöngyösi televízió Facebook-oldalán pénteken este megjelent videófelvételből derült ki.

Gyöngyös a mi városunk! Szeretjük értékeivel, hibáival együtt – ezzel a mottóval köszöntötte dr. Végh Attila a résztvevőket, ahogy a videóban fogalmazott: az ellenzéki együttműködés bemutatkozó rendezvényén.

– Ez egy zártkörű, nem sajtónyilvános rendezvény. Elsősorban azokat szerettük volna meghívni, akik a legközvetlenebb rokonaink, barátaink, ismerőseink, segítőink, támogatóink. Többen nem tudták elfogadni a meghívást a hosszú hétvége miatt, ezért is külön köszönöm mindenkinek, akik most eljöttek. Sokan kérdezhetik, hogy miért vártunk ennyit a polgármesterjelölt és a képviselőjelöltek bejelentésével: jelentem, mi eddig nem kampányoltunk, hanem dolgoztunk. Tettük a dolgunkat, amiért a lakosság bizalmat szavazott nekünk. Nem mellesleg a kampány mellett is dolgozni fogunk, mert a jelenlegi mandátumokból még több mint hat hónap van hátra. Én büszke vagyok arra, hogy a gyöngyösi ellenzéki együttműködésben résztvevő pártok nemcsak, hogy 2019-ben együtt indultak, együtt is maradtak, és a mostani választáson is együtt indulnak. Polgármester úr is elmondta, hogy ez országosan is példaértékű, és bizonyítja azt, hogy a különböző pártok képesek összefogni a helyi érdekekért, a város fejlődéséért, és megtiszteltetés az, hogy ez a csapat engem a vezetőjének választott. Úgy gondolom, hogy alkalmas vagyok erre a feladatra, több mint 20 éves közigazgatási, illetve 30 éves ügyvédi szakmámat felhasználva. A 10 körzeti képviselőt majd rendezvényen be fogjuk mutatni. Vannak közöttük úgynevezett régi motorosok, akik már nagyon sokat tettek a körzetükért és a városért, illetve jönnek az új arcok, a fiatalok, akik újfajta gondolkodásmódjukkal a jövőt képviselik. Tehát a rutin, a tapasztalat és a változás egymást kiegészítik – fogalmazott a videófelvételen dr. Végh Attila.

A polgármesterjelölt kiemelte, hogy nincs miért szégyenkezniük, illetve van okuk büszkének lenni.

– Ebben az önkormányzati ciklusban 13 milliárd forintnyi fejlesztés érkezett a városba, legyen az kormányzati, vagy uniós beruházás, illetve saját erős fejlesztés. Nekünk a kormányzati fejlesztések is épp olyan fontosak, mint a helyiek, hiszen minden egyes forinttal a városunk fejlődik, gazdagodik. Tehát, ha ellenzéki egy városvezetés, akkor is érkezik kormányzati pénz. A fanyalgók véleményével vitatkozva, Gyöngyös fejlődő, biztonságos, élhető város. A gyöngyösi városvezetés mindent megtett azért, hogy ellássa a közbiztonság fenntartásában közreműködő szerepét, hiszen a közrend, a közbiztonság fenntartása, a bűncselekmények felderítése a rendőrség feladata, ami az alaptörvényből adódóan a kormánynak van alárendelve. Van egy országosan is példaértékű közterület-felügyeletünk, akiket anyagilag is megbecsülünk, a tavasz végére 170 körül lesz a térfigyelő kameráink száma, drónt vásároltunk, szabadidős rendőrök önkormányzati pénzből történő foglalkoztatásáról döntöttünk. Az idei évben traffiboxokat telepítünk a város különböző pontjain, és még sorolhatnám tovább. Százmilliókat költünk köztisztaságra, parkgondozásra. Mint mindenhol, persze, itt is vannak hiányosságok, elsősorban néhány renitens személy miatt, akik szemetelnek, kukákat borogatnak, illegális hulladékokat helyeznek el. De, mint egy családi házban, mindig van és lesz tennivaló. Hamarosan meg fogjuk ismertetni a lakossággal a programunkat, amely reális, és pénzügyileg is finanszírozható elemeket fog tartalmazni, vigyázva a költségvetés stabilitására is. Szükség lesz ehhez közvetlen és közvetett uniós forrásokra is, melynek segítségével többek között most is folyik egy Interreg pályázat a Püspöki út 23. szám alatti ingatlanon egy ifjúsági közösségi tér tervezése nagyon sok funkcióval, továbbá a Pesti út és Jókai út közötti szakasz zöldítése, kerékpárút tervezése, a geotermikus energia feltárásának előkészítése, amely többek között hozzájárulhat mind a strand fejlesztéséhez, mind a lakások távhőellátásának átalakításához. Megkezdtük az előkészítő munkákat a Csathó-kert fejlesztésére is. És nem kell várni a választásokig, be fogjuk vezetni a régen várt városkártyát is. Ezek a fejlesztések tovább segítik egy még élhetőbb város képét, mely vonzó lesz mind az idősek, mind a fiatalok, mind a városba érkező turisták számára is. Mindezekhez szükség lesz a vállalkozások segítségére is, akik már eddig is a város fejlődésének fő mozgatórugói, elsősorban az iparűzési adóbefizetéseikre gondolok. Tervem az, hogy a vállalkozásokat, a városért tenni akaró civil szervezeteket és a lakosságot még jobban bekapcsoljuk a város döntéselőkészítési folyamataiba. Mert mi közösséget szeretnénk építeni, nem az ellentéteket szítani. Mert a városérdek nem politikai érdek. Mi partnerséget kínálunk mindenkinek, akik tenni akarnak városunkért, Gyöngyösért, hogy együtt fejlődjünk tovább – fogalmazott dr. Végh Attila a videófelvételen.