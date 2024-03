– Ezt támasztotta alá kutatásunk is, hiszen a megkérdezettek 89,8 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a kampányokban, oktató videókban, emlékei szerint, férfi beteget élesztettek újra. Mivel ez a jelenség általánosnak mondható az egyébként a legjobb szándékkal készülő társadalmi edukációs kampányokban is, a nézők azt gondolhatják: ha újra kell éleszteniük valakit, az valószínűleg egy férfi lesz. Az oktatóvideókban, vagy az élő oktatásokon is jobb esetben nemsemleges, de többségében férfi mellkasú ambubabát használnak a mellkasnyomások bemutatásához. Pedig a hirtelen szívhalál a nőket ugyanúgy érinti, csupán a veszélyeztett korban és a tünetekben van eltérés. A férfiaknál a szívroham kockázata már fiatalabb korukban, 30-40 év között megnő, míg a nőket "csak" 50-60. életévüktől fenyegeti a hirtelen szívhalál. A tünetek nemek szerint eltérőek lehetnek. A férfiaknál az esetek nagy százalékában egy nagyon erős, megsemmisítő mellkasi fájdalom jellemző, ami bal karba, nyakba, hátba sugárzik ki. A nőknél pedig nagyon sokszor csak egy nagyon nagyfokú fáradtság, egy általános mellkasi fájdalom, hátba sugárzó fájdalom, verejtékezés az, ami jellemző A kockázat mértékében viszont nincs jelentős különbség: a szívroham és a hirtelen szívhalál hasonló arányban jelent veszélyt nőkre és férfiakra, és a halálozási statisztikák között sincs jelentős eltérés – magyarázta dr. Czakler Éva.

A főorvos kiemelte, hogy az OMSZ Alapítvány 2015-ben a Tartsd életben! Újraélesztés egyszerűen és gyorsan című közvetlen hangnemű edukációs kisfilmjéből megtanulható, hogy csak a mellkas nyomásával, szájból-szájba lélegeztetés nélkül is bárki lehet laikus életmentő.

– Az idei Nemzetközi Nőnap alkalmából készült kampányfilmünk humora a régi, ám a téma némiképp új: Oroszlán Szonja egy váratlan incidenst követően „élőzve” mutatja be az újraélesztés laikus technikáját. Az is kiderül, miért ódzkodik Csuja Imre, hogy odalépjen az ájult ügyvédnőhöz, akit Pokorny Lia alakít. Kampányunk küldetése, hogy az újraélesztésben is legyen meg az esélyegyenlőség. Fontos, hogy bátran cselekedjünk a mentők kiérkezéséig, és ne mérlegeljük, hogy nő vagy férfi az, akin segítenünk kell – hangsúlyozta dr. Czakler Éva.