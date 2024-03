Othmar Michl, az Uniqa Biztosító Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje Polgári Tagozatának tulajdonosa, a magyar kormány ausztriai gazdasági kapcsolatait segítő, az Osztrák Köztársaságért Nagy Érdemrenddel kitüntetett üzletember, Európa egyik ismert topmenedzsere is ellátogat március 25-én, hétfőn, Kápolnára, a Macskaárvaház Alapítvány Gyümölcsoltó Boldogasszony Napi zöld ünnepre – tudta meg az Autószektor.hu.

Bóday Pál, a civilszervezet kuratóriumi elnöke elmondta, óriási öröm és megtiszteltetés, hogy Heves vármegye főispánja, Ignácz Balázs, az Orbán-kormány korábbi környezetvédelmi államtitkára, dr. Illés Zoltán egyetemi tanár, Kiss Norbert, ötszörös Európa-bajnok autóversenyző és Szomszéd Lajos, egri üzletember mellett velük lesz Michl úr is, aki hisz abban, hogy a kulturális, környezet, természet, és állatvédelmi kapcsolatok előmozdíthatják a gazdasági együttműködést is a két ország között.

– Othmar Michl a barátunk, aki régóta segíti az alapítványunkat abban, hogy ausztriai partnereket találjunk, tanulhassunk és együttműködhessünk osztrák állatvédő civil szervezetekkel. Ennek egyik legnagyobb eredménye, a Salzburg melletti Hallein állatmenhelyével (Tierheim Hallein) kialakult baráti kapcsolat, amelynek keretében az állatvédelmen kívül, úgy tűnik egy különleges osztrák-magyar zenei projekt is kialakulóban van – tette hozzá.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)