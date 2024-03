– Szinte elviselhetetlen az a helyzet, amit ez a teherautó-forgalom okoz – mutatott rá a képviselő 2021-ben. – Ezeken az egyébként is csekély teherbírású utakon évi több mint negyvenezer követ szállító jármű dübörög végig. Gyakran semmibe veszik a közlekedési szabályokat, a sebességhatárokat, mert teljesítmény alapján fizetik a munkájukat. Ezzel életveszélyes szituációk sokaságát is okozzák. Állandó a zaj- és porszennyezés, ez visszafordíthatatlan károkat okoz az itt élő emberek egészségében. A súlyos járművek okozta rengés rombolja az út menti ingatlanokat, amelyek folyamatosan repedeznek, statikai állapotuk egyre romlik. Tönkremennek maguk a közutak is, melyek többsége ötven-hatvan éve épült, és mindez együtt elriasztja a környékről a turistákat is – hangsúlyozta Horváth László az aláírásgyűjtés kezdetekor.

Alig három hét alatt sikerre vezetett az aláírásgyűjtés, több mint ötezren írták alá az íveket, amelyeket Horváth László 2021. május 25-én eljuttatott a parlamentben a döntéshozókhoz. Országgyűlési felszólalásában a képviselő rámutatott, hogy az igazi kiút a kőszállítás sínre helyezése Verpelét és Kál-Kápolna vasútállomások között, mert megvannak a feltételek és lehetőségek, amelyek ehhez szükségesek. A Kál-Kápolna és Recsk közötti vasúti vágányt az első Orbán-kormány ideje alatt felújították, teherbírását megnövelték épp azért, hogy a kőbányákból a követ vasúton lehessen szállítani. Ezt a vonalat a Gyurcsány-kormány bezáratta, újranyitása azóta sem sikerült, mutatott rá 2021. májusában Horváth László.