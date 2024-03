Szerinte a tavasz az autósoknak ezen szempontból is igen szeszélyes arcát képes mutatni: pár napig például napos az idő, tavaszt kiáltunk, ám újra fagyni kezd, s akár havazhat is. Nem ritka jelenség, hogy márciusban is hull a hó, ezért érdemes megvárni a tartósan plusz 7 fok feletti hőmérsékletet.

Még mindig sokan vannak, akik nyári gumival kocsikáznak télen is, mint ahogyan ennek ellenkezője is igaz a nyári évszakban. Egyik sem jó megoldás, mindkettő kockázatokkal teli, hiszen a nyári gumit a nyári útviszonyokra, a télit pedig a zordabb évszakra tervezték és gyártották.

– A téli abroncs melegben rosszul teljesít, hisz úgy konstruálták, hogy hidegben és nedves körülmények között nyújtson biztonságot De nyáron téli gumival autózni drága mulatság is, mert a téli gumik a melegben ötven százalékkal gyorsabban elhasználódnak, elkopnak. A gyorsabb kopás oka, hogy a téli abroncs gumikeveréke lágyabb, hogy a hidegben ideális teljesítményt nyújtson és tapadjon az útra. Melegben a túl lágy gumi egyenetlenül viselkedik, túlságosan is tapad, ezért gyorsabban kopik. Ráadásul nagyobb a túlfújás, vagy kidurranás veszélye is – sorolta a választ a miértekre a szakember.

Amennyiben vágyunk a nyári vezetési élményre, de legfőképpen a biztonságra elengedhetetlen a gumicsere, hiszen a téli gumi melegben nem tapad, nem jól kezelhető, a fékezési, gyorsulási, kanyarodási képességei csökkennek és még zajosabb is, mint a nyári társa. Azok ugyanis kevesebb és sekélyebb barázdával rendelkeznek mint a téli abroncsok, nagyobb felületen érintkeznek az úttal, ami biztosítja a jobb tapadást. Más a gumi szerkezete, anyagösszetétele is, valamint az oldalfaluk megerősített, ami növeli tartósságukat. Speciális futófelületi mintázatuknak köszönhetően pedig jobb a fékezési és kanyarodási képességük.