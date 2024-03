Az ember mikor kirándulni indul, mindig abban reménykedik, hogy valami olyan „jó dolgot” fog látni, megtapasztalni, amit addig még soha. Így járt Farkas Kornélia is, aki nem mással futott össze, mint a 2020-as év emlősével. A vidra kíváncsi volt, nem menekült el, így videó készülhetett róla.

A vidra legyőzte félelmét, nem menekült el

Forrás: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság/Facebook

A vidrát méltán szokták a vizek csúcsragadozójának is nevezni, hiszen a táplálékául szolgáló halak, rákok, vízimadarak, rágcsálók és egyebek csak igen nehezen tudnak elmenekülni előle. Régebben ezért tűzzel-vassal irtották, hiszen a halászok komoly konkurenciája volt ez a ma már védettséget élvező menyétféle. A vidrát ugyan vérmes ragadozónak tartják, ám eközben egy meglehetősen fürge és játékos állat is. Erről a kettősségről olvashatunk Fekete István Lutra című regényében is.