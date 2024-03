Biztonságban 46 perce

Vízvezetékcsere Egerben: csőbehúzás, csőroppantás is volt + videó

A Vitkovics utcában végeztek, de a megyeszékhelyen és a környékbeli településeken a közeljövőben több helyen is lesznek ivóvízvezeték-cserék. A vízvezetékcsere során kevés felbontással is dolgoznak az ivóvízhálózat rekonstrukcióján, de Andornaktályán így is figyelniük kell majd a közlekedőknek.

A Heves Megyei Vízmű Zrt. határidőre végzett az egri Vitkovics utcában a gerincvezeték cseréjével. Bárdos Zsolt üzemvezető főmérnök a hétfői sajtótájékoztatón elmondta, egy közel 300 méter hosszú azbesztcement vízvezetéket, valamint a bekötő vezetékeket cserélték ki. A vízvezetékcsere vállalt határideje március 14-e volt, de március 8-i hétvégére kicserélték a csöveket a társaság dél-borsodi és egri üzemegységének munkatársai. A Vitkovics utcában határidőre kész lett a vízvezetékcsere

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap – Ez egy elöregedett, közel 60 éves ivóvízhálózat, több meghibásodás volt a térségben, pincebeázást is okozott. Úgy döntöttünk, nem helyi javításokat végzünk, hanem rekonstrukciót. Kitakarás nélkül, csőbehúzással, csőroppantással végeztük a rekonstrukciót, így csak időszakos bontások voltak ott, ahol a bekötővezetékek vannak. Jelenleg zajlik a helyreállítás a betonszintig, majd az aszfaltkeverő üzemek indulásával véglegesen is helyreállítjuk az útpályát. A térségben van egy másik hasonló munka előkészítés alatt, a közeljövőben a Nyíl utcában 200 méter hosszban egy 400 milliméter átmérőjű szállítóvezetéket cserélünk ki. Ezek több tízmillió forintos beruházások – ismertette Bárdos Zsolt. Az üzemvezető hozzátette, január-február folyamán az egri István király utcában végeztek rekonstrukciót, onnan a Hadnagy és a Kötő utca közötti részre vonulnak át. Hétfőn Nagytályán és Makláron kezdődött szivacsos hálózattisztítást. Felnémeten 600 milliméteres rekonstrukcióhoz fognak, s tervben van Nagytályán a Napsugár utcában egy vezetékösszekötés kialakítása, hogy javítsák a település vízellátását. Felsőtárkányban az Ady Endre utcában csőhíd rekonstrukciót terveznek. A közeljövőben kezdődik Andornaktálya északi részén a főúton a 300 milliméteres vezeték cseréje, a 300 méter hosszon tervezett munka a közlekedést is érinti.

