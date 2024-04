Csütörtök délelőtt kezdődött az Olasz utca aszfaltozása „kátyúzási munkálatok miatt. Várhatóan este 8 óráig le lesz zárva az út, a buszok kerülő útvonalon közlekednek – tette közzé a város hivatalos oldalán az önkormányzat csütörtök délután 2 óra után. Kérik az autósokat, hogy kerüljék el az Olasz-Kallómalom-Malomárok utcák csomópontját.

A poszt alatt és az egri csoportokban többen is jelezték, hogy kisebb problémák akadtak, buszok is tolatva távoztak mikor szembesültek a helyzettel. Egy egri baba-mama csoportban is jelezték, nem világos, hogy melyik buszmegállókat hagyják ki a járatok, többen várták feleslegesen a buszt.