A gyöngyösi önkormányzat képviselő-testületének egészségügyi, szociális és lakásügyi-, továbbá oktatási és kulturális-, valamint turisztikai, ifjúsági és sportbizottsága átruházott hatáskörben elfogadta a gyöngyösi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) tavalyi munkájáról szóló beszámolót. A határozatukat a március végi testületi ülésen a grémium tudomásul vette. Gyöngyösön jelenleg a 2021-2025. évi időszakra vonatkozó Drogprevenciós Stratégiája alapján, annak cselekvési programja zajlik. A 2023-ban megvalósított programokról Aradi Mária, a gyöngyösi KEF elnöke és Szabó Péter titkár számolt be a városvezetésnek.

– A Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft. keretein belül működő ifjúsági iroda a fiatalok igényeinek megfelelően került berendezésre a drogprevenciós projekt forrásából: alkalmas szabadidő eltöltésre, délutáni tanulásra, csoportfoglalkozásokra. Az elmúlt évben a külső közösségi teret is birtokba vették a fiatalok - összegeztek.

- A Gyöngyösi Ifjúsági Tanácsadó Iroda és a Gyöngyös Városi Diáktanács együttműködésének továbbra is az ifjúsági iroda a fő helyszíne. A szabadidő tartalmas eltöltésére és ingyenes interaktív prevenciós foglalkozásokra a Kapocs Nyitva-Álló is a fiatalok rendelkezésére állt, melyet az Esélyteremtő Nonprofit Kft. üzemeltet. 2023 tavaszán zárult a három csoportban elkezdődött, szakemberek vezetésével zajlott kortársképző munka. A hasonló korosztályba tartozó kortárs segítők könnyebben és hatékonyabban érik el nehézségekkel küzdő társaikat, mint egy korban idősebb személy. A kortársképzés során kiképzett segítők így eredményesebben tudnak beavatkozni a droghasználattal kapcsolatos folyamatokba. Szakemberekkel tartanak fenn kapcsolatot, hogy megfelelő támogatást adhassanak az érintetteknek. A képzéseket időről-időre újra meg kell hirdetni, hogy az elballagó segítők helyére újabb önkéntesek is bevonhatók legyenek – részletezi a beszámoló.

A KEF kibővített ülést tartott 2023. november 9-én, amelynek meghívottjai voltak a drogproblémával közvetlenül kapcsolatba kerülő szervezetek vezetői és tagjai, a rendőrség, a városrendészet. Minden szervezet bemutatta a területen végzett tevékenységét. Új KEF-tagként beszámolt munkájáról a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház addiktológusa, dr. Kiss Anita. Minden résztvevő hangsúlyozta az együttműködés fontosságát a megelőzésben, a kezelésben, ellátásban és a kínálatcsökkentésben.

– Meg kell erősíteni az utcai szociális munkát és a jelzőrendszert a csellengő fiatalok megtalálása és áldozattá válásának megelőzése érdekében. Az utcai és lakótelepi szociális munka a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ feladatkörébe tartozik. A megkeresés lakossági, intézményi, szervezeti, karitatív tevékenységgel foglalkozó szervezetek bejelentései alapján is történik. Céljuk a kallódó fiatalok tevékenységeinek megismerése, az utcai szociális munkás jelenlétének tudatosítása. A felderítés tartalmazza az érintettek igényeinek felmérését, továbbá a társintézményekkel való folyamatos kapcsolattartást. Az esetmenedzser napközben bejárja azokat a helyeket, ahol a célcsoport előfordulása valószínűsíthető. Munkája során a gyerekekkel történő kapcsolatfelvétel és az iskolától vagy az otthontól való távolmaradás okának megismerése fontos feladat. Az elérés másik módszere a jelzőrendszeri és lakossági jelzésekre épül. Az utcai szociális munkás együttműködést alakít ki a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival, a gyermekkel felveszi a kapcsolatot. Nagy hangsúlyt fektet a gyerekek tájékoztatására iskolákban és gyermekintézményekben, hogy a bajbajutottak tudjanak segítséget kérni, ismerjék a szolgáltatások elérhetőségét, a készenléti szolgálat működését – magyarázza Aradi Mária és Szabó Péter a beszámolójukban.

A gyöngyösi önkormányzat 2023-ban is lehetőséget biztosított arra, hogy általános és középiskolás diákok térítésmentesen pszichológiai megsegítésben részesüljenek Gyöngyösön.

– A pszichológus szakemberhez az iskolai védőnők közvetítésével jutnak el a segítségre szoruló fiatalok. 2023. augusztusig 50 kontaktóra keretében 4 általános iskola és 3 középiskola tanulói vették igénybe a szolgáltatást. Az általános iskolások közül ebben az időszakban főként lányokról van szó. Pszichoszomatikus betegséggel, szorongással – szeparációs-, illetve teljesítményszorongás, kényszeres tünetek –, családi kapcsolati problémákkal jelentkeztek, illetve egy esetben depresszív tünetek, öngyilkossági fantáziák kapcsán kért segítséget egy tanuló. A középiskolások esetében ugyancsak gyakori volt a szorongás a kortárs kapcsolatokkal összefüggésben – teljesítményszorongás, pánikroham –, 2 esetben falcolás, azaz önsértés, illetve öngyilkossági gondolatok kerültek feltárásra. Jellemző volt a szülő-serdülő kapcsolati probléma. Szerhasználat 2 fiatal esetében állt fenn, a szülők és a pszichiáter is bevonásra került. 5 esetben volt szükséges pszichológiai vélemény kialakítására, melyet a későbbi pszichiátriai ellátás igénybevételéhez kellett a szülő rendelkezésére bocsátani. A szakember tapasztalatai alapján számos diák esetében indokolt a pszichés megsegítés nyújtása, illetve annak biztosítása. A programban az eseteknél problémafeltárásra, annak elemzésére, pszichés állapotfelmérésre és tanácsadásra került sor. Mélyebb terápiás intervencióra nem mutatkozott igény a problémák természetéből adódóan – áll a beszámolóban.

A gyöngyösi KEF elnöke és titkára arról is szólt, hogy a drogprevenciós pályázat keretében, a gyöngyösi televízió által felvett négyrészes egészségnevelési, drogprevenciós magazinműsor továbbra is elérhető a televízió youtube-csatornáján. A Kapocs Alacsonyküszöbű Ellátás a témában háromheti rendszerességgel beszélgetéseket szervez a Mátra Honvéd Kaszinóban a szenvedélybetegségekről, mentális problémákról. Ezeken a beszélgetéseken tavaly hónapról-hónapra 50-70 érdeklődő is megjelent, s a program idén is folytatódik.