Bóka János szerint bármely hatalmi ág csak a szuverén állam keretei között értelmezhető, legitimációjuk kizárólag az állami szuverinitásból fakad. Az alkotmányos hatalmi ágak nem a szuverenitás ellensúlyát jelentik, működésüknek nem lehet olyan felhatalmazása, célja, ami az állami szuverinitáson kívül esik.

– Európai uniós tagságunk ezt az alapelvet nem írja felül, még csak nem is árnyalja. Pusztán hatásmechanizmusát változtatja meg a hatáskör átruházásának köszönhetően – jelentette ki.

Az uniós ügyek minisztere szerint a tagállami bíróságok egyben európai bíróságok is. Feladatuk és felelősségük az uniós jog alkalmazása, adott esetben a tagállami jog félretételével is. De a tagállami bíróságoknak erre mandátumot nem az európai szuverenitás ad, mert az nem létezik. Még csak nem is az EU bíróságainak az ítéletei, mert annak autoritása is csak másodlagos, a szuverén tagállamok hatáskör átruházó döntéséből fakad.

– Húsz évvel ezelőtt lettünk az Európai Unió tagja. Egy olyan közösség tagja, ahová mindig vágytunk és ahová tartozunk. Az Európai Unió ígérete továbbra is lehetőség. Lehetséges, hogy együtt erősebbek legyünk, mint külön-külön és lehetséges, hogy együtt is megmaradhassunk annak, akik vagyunk. Ennek az ígéretnek a valóra váltását látom én legfontosabb feladatunknak az elkövetkező 20 évben – zárta szavait a miniszter.