Henry Kissinger, az Egyesült Államok korábbi nemzetbiztonsági főtanácsadójának a könyvét mutatták be március 19-én, kedden a Mathias Corvinus Collegiumban. A tavaly novemberben elhunyt Kissingerrel az egri származású dokumentumfilmes rendező, Kovács Klaudia is együtt dolgozhatott egy alkalommal.

A film plakátja Forrás: klaudiakovacs.com

– Amikor Hollywoodban rendeztem az 1956-ról és a hidegháborúról szóló filmemet (A lyukas zászló – Torn from the Flag), akkor megismerkedtem a New York-ban elő Michael Kordával, aki a híres, Angliában letelepedett és ott óriási filmes sikereket elért Korda testvérek egyikének, Vincent Kordának a fia. Michael Korda író aki később az USA talán legjelentősebb könyvkiadójának a Simon & Schusternek lett a felelős szerkesztője. Amikor hallott a filmemről, az igencsak felkeltette az érdeklődését, hiszen ő maga is írt 1956-ról egy könyvet és ezért meghívott ebédelni a Manhattan-i Madison Square Gardenhez közel. Nagyon kellemesen elbeszélgettünk. Váratlanul megkérdezte tőlem: „Mondja, miért nem kéri meg Henryt, hogy adjon önnek interjút a filmhez?” – mesélte portálunknak Kovács Klaudia. Felidézte, először nem is értette, kire gondol Korda.