Negyedik éve tart a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont (HUN-REN ÖK) Kullancsfigyelő programja, melynek célja a Magyarországon újonnan megjelenő, nem őshonos Hyalomma kullancsok megtelepedésének és terjedésének vizsgálata. A kutatás a lakossági bejelentésekre támaszkodik, bárki beküldheti a kullancsfigyelo.hu oldalon, hol találkozott különféle fajtájú kullancsokkal.

A képen jól látszanak a Hyalomma és a másik két hazai faj közötti különbségek

Forrás: ecolres.hun-ren.hu

Mint a kutatóközpont arról beszámolt, az elmúlt három év során összesen 14 Hyalomma-egyedet sikerült begyűjteni az ország különböző pontjairól. Ezeknek a vérszívóknak a monitorozása különösen fontos, mivel képesek számos kórokozó, például a krími-kongói vérzéses láz vírusának terjesztésére, amely akár 30 százalékos halálozási aránnyal is járhat, igaz, a vírust hordozó egyeddel, illetve a kullancsokat terjesztő madarak eddig nem hordozták a vírust. A kullancsok ugyanis tőlünk délebbre őshonosak, de a vándormadarak segítségével könnyen terjednek északabbra. A globális felmelegedés hatására egyre nagyobb eséllyel maradnak életben és találnak megfelelő körülményeket a mi éghajlatunkon is.

A szakértők szerint a Hyalomma-k több szempontból is különböznek a széleskörűen ismert hazai kullancsfajoktól, ami segíthet a beazonosításukban is: nagyobbak és gyorsabbak a hazai fajoknál, sötét, egyszínű pajzs jellemző rájuk, lábaik pedig látványosan csíkosak. Mindez szabad szemmel is látható.

A projekt indítása óta több száz lakossági bejelentés érkezett a Kullancsfigyelő csapatához, és az így kapott példányokat nagyrészt más hazai fajok egyedeiként sikerült beazonosítani. A 14 beküldött kullancsot döntő többségében nagytestű emlősökön találták, például lovon, szarvasmarhán, szamáron, így a program keretében kiemelten fontos a nagyállattartással foglalkozók elérése és tájékoztatása. A monitorozás szempontjából emellett különös figyelmet érdemelnek azok az egyedek, amelyeket már a tavaszi hónapokban sikerült azonosítani, mert ez arra utalhat, hogy a kullancs nem egy vándormadárral érkezett idén az országba, hanem itt telelt át, vagy akár itt is kelt ki egy nőstény által rakott tojásból.

A kullancsfigyelőn még csak az első két év mintáiról készült térkép található, ezek szerint Heves megyében még a Dermancentor és az Ixodes fajok egyedei fordultak elő (a Bükkből és a Mátrából kilenc példányt küldtek be 2021-ben és 2022-ben), ugyanakkor a Hyalomma fajok példányait fölfedezték már Vas, Veszprém, Baranya, Tolna, Bács-Kiskun és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Magyarországon 20-30 kullancsfaj élhet.

