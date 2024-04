Szerdán immár 27. alkalommal rendezték meg a Mátrai Borvidéki Borversenyt, amelynek a gyöngyösi 5 Dudás Borászat adott otthont. A Mátrai Hegyközségi Tanács (MHT) által szervezett idei borseregszemlével kapcsolatban Nyilas Ilona, az MHT elnöke megnyitó beszédében elmondta, hogy nagyon sok bor érkezett a megmérettetésre. Az 5 Dudás Borászatban pedig nagyon kulturált és tágas környezet fogadta a résztvevőket, köszönet a házigazdáknak, tette hozzá az elnök. Nyilas Ilona köszöntötte Nyúlné dr. Pühra Beátát, aki a 2021. Év Bortermelője díj nyertese, és aki a mátrai borversenyen fővédnökként, valamint a zsűri elnökeként jelent meg. Dr. Nyilas János, a Mátrai Hegyközség örökös elnöke is köszöntésben részesült. A zsűrire 142 tétel bírálata vár, folytatta Nyilas Ilona.

Immár 27. alkalommal zajlott le a Mátrai Borvidéki Borverseny

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

– A Mátráról lévén szó, elsősorban a fehérborok dominálnak. Illatos borból 38, a neutrális fehérborokból szintén 38 tétel, továbbá 32 tétel vörösbor, 21 tétel rozé, plusz gyöngyöző és egyéb borok is neveztek a versenyre. Idén 52 termelő indította a seregszemlén a borát. Egy kicsit átalakítottuk a verseny szabályzatát az elmúlt időszakhoz képest. Nem új dolgokról van szó, nemzetközi és országos borversenyeken már alkalmazzák ezeket a módosításokat. Talán a legfontosabb az, hogy nem nevezünk meg fajtákat. A bírálók egyszerűen úgy kapják kóstolásra a nedűt, hogy bor. Nem a fajtajelleg áll a fókuszban – ami persze nyilván jó, ha van és észrevehető –, hanem az a legfontosabb, hogy olyan bort igyunk, ami számunkra és a fogyasztók számára is elfogadható. A másik átalakítás sem új dolog. Úgy gondoltuk, hogy a társadalmi zsűrinek is adjunk nagyobb teret, mint eddig. Hiszen, kinek készítjük a borokat, ha nem a fogyasztóknak? Mi borászok egymás között értékelhetjük a termékeinket, de mégis az a legfontosabb, hogy a bort el tudjuk-e adni, s ezen felül: a fogyasztók örömmel és szeretettel fogadják-e, ízlik-e nekik. Mindennek megfelelően 4 szakmai és 3 társadalmi zsűri pontozza a benevezett tételeket. A 4 szakmai zsűri munkájával kapcsolatban szintén újítás, hogy az egyes bíráló bizottságok munkája specifikussá vált. Külön bizottság vizsgálja az illatos, a neutrális, a vörös-, illetve a rozé és egyéb borokat. Jobban el tudtak így mélyülni a bírálók a különböző típusú borfajtákban, ami még megalapozottabb szakmai ítéletet eredményez. A verseny végén különdíjakról is dönt az arra kijelölt csúcsbizottság – részletezte nyitóbeszédében Nyilas Ilona.