A napokban Nagyúton járt Szabó Zsolt országgyűlési képviselő, a látogatásáról videóüzenetben számolt be a közösségi oldalán. Mint közölte, az elmúlt időszakban megannyi fejlesztést tudhat maga mögött a település, ami Tóth Géza polgármesternek is köszönhető.

– Itt azonban nem állunk meg, hiszen jó pár megoldandó feladat, fejlesztés áll még előttünk, többek között a 3-as főútra kivezető bekötő út teljes rendbetétele valamint utcák aszfaltozása is. A polgármester úrral nagyon sok csoporttal találkoztunk, és intézményben jártunk. Azt kívánom ennek a településnek, hogy az elmúlt időszak fejlesztési sokasága, ami itt megtörtént, az folytatódjon a jövőben is. Erre polgármester úr személye a garancia, hogy így is lesz – fogalmazott a videóüzenetében Szabó Zsolt.

Portálunk érdeklődésére a látogatással kapcsolatban Tóth Géza polgármester elmondta, hogy nagy nap volt a település életében a honatya látogatása, aki egy egész délutánt Nagyúton töltött, s az emberek örömmel fogadták.

– A Civil Házban a nyugdíjas klub tagjaival találkoztunk. Szabó Zsolt az őket érintő problémákról, a megoldások lehetőségeiről beszélgetett velük. Az épületben egyébként a vizesblokk felújítása, a fűtés korszerűsítése valósul majd meg. A könyvtárban a polgárőrséggel, valamint az iskolai tantestület képviselőivel beszélgettünk. Egyrészt a polgárőrök tevékenysége volt a téma. Az iskolával kapcsolatban például az épület tetőszerkezetének felújítása került a fókuszba. A polgármesteri hivatalban a képviselő-testülettel találkozott a képviselő. A község legfontosabb ügyeit beszéltük át. Elsősorban a 3-as főútra vezető bekötőút építéséről volt szó, hiszen tavasszal már az átadására is sor kerül. A kivitelezés a földmunkálatokkal már elkezdődött, folyamatosan halad. A szerződés szerint a kivitelezés határideje május 20-a. Reméljük, hogy most már az időjárás is kedvező lesz, és a sok csapadék nem hátráltatja a normális ütemű munkát. Az eddigi munkavégzés azt bizonyítja, hogy precízen, pontosan dolgoznak. A bekötőúthoz párosulva 6 belterületi mellékutcánk lesz leaszfaltozva. A támogatói okirattal ehhez is rendelkezünk, most következik a közbeszerzési eljárás lefolytatása, majd a nyertes kivitelezővel a szerződéskötés. A munka elkészültének határideje ez év december 31. – részletezte Tóth Géza.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)