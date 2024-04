A szeptember 4-e és 8-a között tervezett szilvásváradi Négyesfogathajtó Világbajnoksághoz kapcsolódóan megújul az Eger és Szilvásvárad közötti útvonal – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Ez azt jelenti, hogy az állami támogatásnak köszönhetően a Magyar Közút Nonprofit Zrt. lebonyolításában megújul a 25-ös főút, illetve a Szarvaskő-Vadna összekötő út összesen csaknem 22 kilométeres szakasza. A munkálatok idejére a beruházó és a kivitelező is a közlekedők türelmét és megértését kéri.

A felújítási munkákhoz kapcsolódóan április 17-én adta át a munkaterületet a kivitelezőnek a Magyar Közút. Előbbinek összesen 120 napja lesz, hogy az összesen 22 kilométeres szakaszt felújítsa. Ennek részeként a szakemberek gondoskodnak a meglévő burkolat profilmarásáról, a szükséges helyeken a teljes pályaszerkezet cseréjéről, ezt követően a teljes felületen aszfalt kopóréteg és új padka épül. A szakaszon lévő három hídnál magassági korrekciós felújítás is megvalósul. A burkolaton kívül is lesznek fejlesztések, hiszen sor kerül majd új tartós burkolati jelek festésére és a hidak környezetében a KRESZ táblák cseréjére is. A teljes beruházás összértéke meghaladja így a bruttó 3 milliárd forintot.

A munkálatok idején félpályás jelzőőrös, illetve jelzőlámpás forgalomkorlátozás lesz érvényben. A felújítás során a közlekedők választhatnak egyéb alternatív útvonalat is, mint például Egerbakta – Bátor – Szúcs – Egercsehi településeken keresztül (a mellékletben szereplő térkép alapján). A beruházó és a kivitelező is az autósok türelmét és megértését kéri a következő hónapokban, a fejlesztések az ő érdekükben valósulnak meg, ami hosszú távon is biztosítja, hogy kényelmesen és biztonságosan használhassák majd ezt az útszakaszt a jövőben.

