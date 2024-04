Részt vett az ünnepi eseményen és fővédnökként beszédet is mondott Tóthné Szabó Anita polgármester, a falu díszpolgára, Mezőtárkány Művelődéséért Közalapítvány elnöke. Szólt a személyes köszöntés még Papler Pál János plébánosnak, az est házigazdájának, valamint Pásztor István alpolgármesternek, a rendezvény főszervezőjének és feleségének, a helyi önkormányzat és intézményei megjelent vezetőinek, a környező településekről érkezett vezetőknek és a civil szervezetek képviselőinek egyaránt.

Rendkívül sok támogatója volt ennek a koncertnek is

A templomi hangverseny média támogatója a Szent István Rádió, a Füzes Hírek – Füzesabony és környékének internetes hírportálja és a Füzesabonyi Városi Televízió volt. Támogatta a rendezvényt – a főszervezők mellett – a Mezőtárkányi Roma Nemzetiségi és Települési Önkormányzat, Papler Pál plébános, a Metropool Üzletház Füzesabony, Kert Café Fagylaltozó és Kávézó Füzesabony, Ludvig Bt. Besenyőtelek, Németh Út Kft. Mezőtárkány, Csavar-Tár Füzesabony, Juventus-Panoráma Kft. Eger, Mátravíz Horgásztó Mezőtárkány, a Mezőtárkányi Aranykalász MGTSZ, Ragó Zsolt Besenyőtelek, Kriston Miklós egyéni vállalkozó Besenyőtelek, a BIG-Forszi –Trade Kft Mezőtárkány, a Két Kozma Kft Besenyőtelek, a Berényi család Füzesabonyból, a Tom-Do Bt. Mezőtárkányból, Tóthné Szabó Anita polgármester, Pásztor István alpolgármester, Halászné Tóth Mónika képviselő, Bársony Melinda és Tóth János Mezőtárkányból.

Az estet levezető Sipos Attila gondolatilag megelőlegezte, hogy hamarosan egy csodálatos lelki-zenei élményben lesz része a megjelenteknek, s ennek fő letéteményese a neves zenész trió: Kalpács József, Kalapács-Ódor Cintia, és Závoti Zoltán.

– Kalapács József nevére a meghívó első facebookos megosztásakor a fiatalok is felkapták a fejüket. A metál zene alapító ikonja, a Pokolgép frontembere, írták lelkesen – fogalmazott a moderátor, aki be is mutatta a zenészek életútjának legfontosabb állomásait.

Ebben a leltárban szerepelt az a 2012 szeptemberében megrendezett koncert is, amely a Félszáz év totál, harminc év metal mottóval az életművét volt hivatott összefoglalni. A polgármester utalt arra is, hogy egyre nagyobb közönségfigyelmet kapott Kalapács József lánya, Cintia is, akivel az elmúlt rövid időszakban énekeltek már együtt.

Hozzátette: Závoti Zolival, a gitáros zeneszerzővel évek óta közös műsorokban is fellépnek. A mezőtárkányi fellépés lesz viszont az első közös templomi koncertjük.

– Reméljük, hogy a profizmusuk, magas szintű zenei szakmaiságuk szintézise számukra is egy új lehetőséget, új utat jelenthet. A mezőtárkányi templomi koncert után megjósolhatjuk: lesz még több hasonló előadásunk a jövőben. Mi lelkes befogadóként nem kívánhatunk mást, köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket – fogalmazott Sipos Attila, aki azt is jelezte, hogy a bejáratnál a Mezőtárkány Művelődéséért Közalapítvány javára támogatásokat elfogadnak, s a befolyt bevételből újabb közösségi rendezvényeket támogathatnak. Azt is bejelentette, hogy Kalapács Józsefék dedikáló asztalnál várják az érdeklődőket.

A hangverseny nyitásaként a házigazda, Papler Pál plébános mondott köszöntő beszédet, majd a fővédnök, Tóthné Szabó Anita egyebek között arról beszélt köszöntőjében, hogy emlékek jó érzése tölti el őket, szervezőket, mert immáron valóban hosszú ideje, 2009 óta 16. alkalommal jöhetnek ide, hogy a tavaszi megtisztulás és lelki töltekezés folyamatában nagyszerű zenei élményben, lelki katarzisban legyen részük.

– Ennek a katarzisnak számtalan pótolhatatlan összetevője van. Kellenek hozzá nagyszerű művészek, mély emberi érzelmek, hit, remény, szeretet, szerelem, fájdalom, becsület, hazaszeretet, tisztelet, a magyarságtudat megélése, őszinte vallomások gyökereinkről, nemzeti hitünkről, s mindezek magas szintű zenei élménybe csomagolva – fogalmazott a szónok.

A polgármester szavai szerint az ember valahogy úgy van kódolva, hogy időről-időre hitre és élményre szomjazik. Ennek kiváló színtere a mezőtárkányi templom.

– Mert a templom egyszerre lehet a hit bástyája, az elesett ember védelmezője és lelki vigasza, a kultúra és műveltség terjesztője, közösségi élmény modern kori háza. Múltunk záloga, jelenünk üdve, a jövő reménye – mondta Tóthné Szabó Anita.

Felidézte azt is beszédében a fővédnök, hogy 16 évvel ezelőtt Pásztor István lelkes képviselői szándékával indították útjára a templomi hangversenysorozatukat azzal a reménnyel, hogy örömet okoznak vele kedves vendégeiknek, lelki élményt, feltöltődést nyújthatnak a hétköznapok sodrában.

– Polgármesterként és a Mezőtárkány Művelődéséért Közalapítvány kuratóriumi elnökeként is először neki szeretnék köszönetet mondani, mert 18 éve képviselőként és alpolgármesterként oroszlánrészt vállal a helyi kulturális élet, önkormányzati munka szervezésében. Rendezvényeinket agyagi és szellemi erőforrásokkal is támogatja. Nélküle nem létezne az a tartalmat és értéket teremtő csapat, amelynek mindannyiszor motorja – mondta köszöntőjében a szónok.

A polgármester kitért egyebek között arra is: az önkormányzatuk hagyományteremtő törekvése jól működik. Számtalan rendezvény, fellépés évről évre visszajáró program. Nem kell messzire menni: ilyen a templomi tavaszköszöntő hangverseny, a húsvétolás a tájházban, a majális, a falunap, idősek köszöntése, a község karácsonya, a Gyöngyvirág Nyugdíjasklub ének- és tánccsoportja fellépései, rendezvényei, a hagyományos intézményi programok.

– Köszönöm a rendezvény támogatóinak, hogy hozzájárultak programunk sikeres lebonyolításához. Köszönöm Papler Pál plébános úrnak hogy mindig partnerként és házigazdaként fogad bennünket. Köszönöm Balsai Tamáséknak, hogy hosszú évek óta kiválóan hangosítják rendezvényeinket – zárta szavait, jó szórakozást is kívánva a fővédnök.

Portálunk kérdésére Pásztor István alpolgármester elmondta: valóban tizenhat évvel ezelőtt indult el javaslatára ez a templomi est sorozat.

– Akkor csak reméltem, most már látom, hogy megállt a lábán. Köszönöm akkori és mostani képviselőtársaimnak a bizalmat, köszönöm Tóthné Szabó Anita polgármester asszonynak az akkori és a mai napig tartó támogatását. Természetesen nem feledkezhetem meg a támogatókról sem, sokuk olvasható a meghívókon, sokuknak csak a két keze nyújt segítséget. De nélkülük ez a tizenhat év nem jöhetett volna létre – mondta az alpolgármester.