A Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) körútja harmadik állomásaként Egerbe érkezett. A hétfői, Hotel Eger és Parkban megtartott esten a résztvevőket Kavecsánszki Ádám, a PMA elnöke köszöntötte elsőként. Mint mondta, az Fidesz pártalapítványa 2003-as megalakulása óta azon munkálkodik, hogy a polgári értékeket képviseljék és szolgálják a fővároson túl is.

– Öröm, hogy ide is megérkezettünk, Egerbe, ahol mindig is fontos volt a szabadság ügye. Célunk, hogy erősítsük a polgári közösségeket – tette hozzá.

Dr. Pajtók Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője úgy folytatta, szükségünk van arra, hogy időről időre találkozzunk olyanokkal is, akiknek lehetősége van másfajta dimenzióban nézni a kultúrát, illetőleg az Európában és Magyarországon zajló folyamatokat.

Az est során Tallai Gábor, a PMA főtanácsadója és Demeter Szilárd, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója beszélgettek egymással különböző témában. A főtanácsadó kezdésként felvetette, milyen volt a 89-90-ben visszaszerzett szabadság.

– S ehhez képest ma az identitásunkért kell küzdeni, megjelent az eltörlés kultúrája – kezdte témaindítóként. Demeter Szilárd elmondta, vissza kell térni a gyökerekhez, saját példáját hozta erre. Mint mondta, székelyként megtapasztalta, hogy az anyanyelvi kultúra nem természetes.

– Magyarországon ez alattomosan jön elő, de a mélyén veszélyes. Saját identitásunkat kell megerősíteni, hiszen még a tárgyi kultúránk is lecserélődött – fejtette ki.

Az est során több téma is szóba került még, majd Varga Miklós adott egy kis koncertet a jelenlévőknek, majd kötetlen beszélgetés, állófogadás zárta a programot.