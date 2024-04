Hétvégén rendezték meg Szolnokon a XVII. Pelikán Kupa Gasztronómiai Bemutatót és Versenyt. A rangos gasztronómiai eseményen több mint 140 csapat 180 indulója nevezett az ország minden részéből. Legtöbben a cukrász szakmából, de a pincérek is több mint 40 díszasztallal neveztek. A kulináris rangadón évek óta részt vesznek a Sárvári Technikum cukrász, szakács és pincér tanulói, és a korábbiakhoz hasonlóan idén is szép eredményeket értek el - közölte portálunkkal a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum.

Újab aranyéremmel lett gazdagabb az egri Sárvári

Forrás: Beküldött fotó

Pincér kategóriában Katona Krisztina vendégtéri szaktechnikus tanuló egyénileg indult, és sikeresen védte meg a tavalyi évben is megszerzett értékelését. Alkalmi díszasztalát, valamint élőmunkaként a sörcsapolást arany érem díjazással teljesítette ebben az évben is! Bozsik Tilda és Németh Tímea cukrász tanulók egy fajta hagyományőrző, valamint kétféle minidesszerttel és egy alkalmi dísztortával neveztek, munkájukat oklevéllel értékelték. A szakács tanulók csapatában Kovács Lívia és Kapocsi Dávid szakács szaktechnikus tanulók négy különböző fingerfood és egy négyfogásos napi menü munkájukkal vettek részt, oklevéllel értékelték részvételüket. A tanulók eredményei a felkészítő oktatók - Hanuszik László Zsolt, Fejes Zsolt, Németh Zoltán – munkáját is dicséri. – tájékoztatott a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum.