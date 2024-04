- Ez az első megmérettetése az autónak és neki is, nem törünk komoly babérra, végig szeretnénk menni szépen. Annyit vezettem lényegében eddig, hogy otthon fölálltam vele a trélerre, itt meg le, ennyi idő jutott rá – mondta a verseny előtt Vida József. Kifejtette, a rossz a híre az autónak, ez egy gonosz dög, tehát óvatosan, szépen végigmennek a pályán, ez a tervük. Autószerelő a szakmája, a veteránozás, építés, javítás már megy 20 éve, de ez az autó ez új dolog. Fiat 500-asai, illetve magyar motorkerékpárjai, csepelek, pannóniák vannak, ezek a nagy szerelmei. A Shelby kicsit idegen, de örülnek, szerelmesek belé.

Az egri Szalai István Egy Fiat 124 Speciallal vágott neki a flúgos futamnak, ez a második ilyen versenyük volt, nagy izgalommal várták, hiszen nem egyszerű itinerek alapján, 1/100-as feladatok alapján kiszámolni az időket, valószínűnek tartotta, hogy azért beérnek a célba. Ilyen versenyeken kevésbé, inkább veterán kiállításokon, találkozókon szoktak részt venni. Nem is gyakoroltak rá, nekik a részvétel volt a fontos, nem a helyezés.

- EZ az autó 4-5 éve van meg, olasz papírokkal rendelkezik, ideiglenes rendszámmal jöttünk, teljesen jó, 1970-es évjáratú autó, ebből indult a Lada tervezése. Az Alitalia dekorációra az egyik barátom talált rá az interneten, ő vetette föl, hogy matricázzuk föl, az egy ugyanilyen színű kocsi volt, ugyanilyen dekorokkal, mondtam, hajrá, hagy menjen. Eddig Egerben és környékén használtuk a kocsit, sokat nem mentünk vele. Más autókat többet szoktunk használni, az óriási kedvenc a VW T1 Transporter, 1963-as évjárat, ő a szívem csücske – mondta Szalai István.

Hantosi Bálint fiával és egy 1989-es Alfa Romeo Spiderrel érkezett a versenyre.

- Az autó abszolút napi használatban van, most a fiam használja. Tizenhárom éve van nálunk Nem ezzel terveztünk jönni, de ez mindig hadra fogható, nem felújított, hanem megőrzött, eredeti darab. Vannak más veterán autóink is, ez az egyik kedvenc, de elég sok más is van, főleg olasz vonalon, Alfa GTV, Ferrari és néhány amerikai. Mindig kényesek 30 év fölött az autók, de mi sokat használjuk, sokat versenyzünk velük, megfelelően karbantartva használhatók. Szeretjük őket, ez egy élet. A szuperkupában hat éve indulunk és külföldön is versenyzünk, ezt szeretik az autók, az ő közegük, járhatnak picit – fejtette ki Hantosi Bálint.

Elárulta régóta ő vezet, a fia pedig navigál a versenyeken. A Chrono szervezői szerinte szeretnek minél cselesebb feladatokat kieszelni, ez most bonyolultabb, sok egybefűzött szakasszal, titkossal, de ezért jöttek, s hogy jól szerepeljenek.