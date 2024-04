A testvérek –, akiket valószínűleg egy egrinek sem kell bemutatni, hiszen a megyeszékhelyen nőttek fel, Eszter például ide járt középiskolába és a főiskolára is – az egészséges életmódról beszélgettek Sütő Gergővel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kommunikációs referensével.

Oczella Eszter (balra) és Oczella Krisztina a Líceumban tartott rendezvényen

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Profi sportoló és vállalkozó is vagyok, mind a két terület olyan, amit azért kezdtem el, mert egész életemben érdekelt és mindig ezzel szerettem volna foglalkozni – kezdte Eszter, aki úgy fogalmazott, nagyon szeretett volna a végére járni annak, hogy mit is tud vállalkozóként és sportolóként elérni az életben. – Ennek köszönhetően az elmúlt pár évem teljes mértékben arról szólt, hogy ezen dolgozzak. Ez pedig rengeteg lemondással és áldozattal járt. Viszonylag korán eldöntöttem, hogy a versenyzéssel szeretnék foglalkozni, emiatt nekem a főiskolás éveim sem kimondottan úgy teltek, mint másnak. Viszont én ezt sosem lemondásként éltem meg.

Eszter kiemelte: a lemondásokat sosem érezte kényszernek és nagyon szeretett volna másokat is motiválni. Fontosnak tartja, hogy a pálya iránti munka tiszta szívből jöjjön. Kell, hogy legyen egy cél, ami mindig ott lebeg az ember szeme előtt.

– A nagy dolgokhoz rögös út vezet – szögezte le a sportoló. – Mindig a pályán legyen a szemetek, s érdemes arra is felkészülni, hogy semmi nem jön könnyen! Ez az én esetemben is így történt. De úgy gondolom, a végén az különbözteti meg a vesztest a győztestől, hogy nem adjuk fel.

A beszélgetésen az is kiderült, hogy Krisztina is megmérettette már magát számos versenyen, az utóbbi egy évben pedig sport dietetikusként tevékenykedik.

– Mi órákat tudnánk beszélgetni az egészséges életmódról – emelte ki Krisztina. – Mielőtt elkezdtem a szakmában dolgozni, már rengetek nőnek és férfinak adtam ezzel kapcsolatban tanácsot. Tapasztalatom szerint óriási kérdőjelek vannak a fejekben, hiszen az interneten már a csapból is az folyik, hogyan étkezzünk, hogyan diétázzunk, hogyan nézzünk ki jól. Döbbenetes tény, hogy 10-ből 9 embernek van olyan egészségügyi, emésztőrendszeri problémája, ami a nem megfelelő életmódból és táplálkozásból fakad. Pedig ezeket nagyon egyszerűen lehetne orvosolni ha tudjuk, mit, miért fogyasszunk és hogyan éljünk tudatosan. Az egészséges életmód mellett a KEO SPORT márkánkkal is foglalkozunk, illetve hamarosan ismét megmérettetem magam, úgyhogy sűrű a program, de azt gondolom, az egészségünk mindennél fontosabb, ez az, amivel sosem lehet spórolni. Ez az elsődleges, minden más ezután jöhet.

Kemény munka vezet a sikerhez

A testvérek a versenysportról is szóltak és beavatták a közönséget abba is, miként dolgozták fel az őket körülvevő ismertséget. Tisztáztak pár fogalmat is, mint például, hogy kit nevezhetünk pontosan testépítőnek és profi sportolónak. Eszter úgy fogalmazott: neki sosem az volt a célja, hogy ismertté váljon.

– Én mindig inkább elismert szerettem volna lenni. Persze nyilván azzal sincs semmi gond, ha valakit az motivál, hogy ismert legyen. Az első versenyfelkészülésem 2019-ben volt és megmondom őszintén, a siker nagyon könnyen jött. Magyar, Európa-bajnokságot is sikerült megnyernem és ekkor éreztem azt igazán, hogy nekem ez megy, megtaláltam azt amivel szeretnék foglalkozni. Akkor azt hittem, innentől kezdve minden ilyen könnyen és simán fog jönni. De persze ez nem így volt! Sok lány, aki a versenypályával szeretne foglalkozni, kérdezi tőlem, hogy mit tanácsolok. Az első és legfontosabb, hogy legyen nagyon jó az önismereted! A testépítés egy nagyon szubjektív sport, itt nem mindig az nyer, aki a legtöbbet edz, a legizmosabb, a legszebb, vagy aki a legjobban áll a színpadon. Nem mindig az nyer, akire mindenki számít. Megmondom őszintén, én nagyon sportszerűtlennek tartom, ha valaki a szívére veszi a vereséget és annak hangot is ad. Én sem szoktam, pedig nagyon sokszor nem nyertem. Az első olimpiai kvalifikációmat megelőzte kilenc verseny, amin nem győztem. A 2022-es olimpiát viszont sikerült megnyernem. Ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy itt is, mint minden más sportágban az a legfontosabb, hogy ne adjuk fel! Ha keményen dolgozol, akkor igazolni fog az élet. Bármennyire is rögös az út, mindig a cél lebegjen a szemed előtt!

Sokan voltak kíváncsiak az Oczella testvérek előadására. A beszélgetést Sütő Gergő (balra) moderálta

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Családi tragédiáról is vallott Oczella Eszter

Esztertől megtudtuk: a versenyfelkészüléseket egy nagyon kemény és nehéz időszak előzi meg, amihez rengeteg kitartásra van szükség. S mindemellett nem szabad megfeledkezni a többi teendőkről sem, hiszen sokan egyszerre funkcionálnak sportolóként, nőként, barátnőként, anyaként. Kiemelte továbbá, hogy fejben nagyon ott kell lenni, hiszen úgy gondolja, a verseny maga is fejben dől el.

– Nekem sem a fizikumom vagy az izmaim miatt sikerült győznöm, hanem azért, mert fejben ott voltam, s ott tudtam maradni a sok nehézség ellenére is – emlékezett vissza Eszter. – Mert az élet bizony halad mellettünk. Az első olimpiához vezető utam közben sajnos elvesztettük az egyik családtagunkat. Ez egy olyan fordulópont volt a felkészülésemben, ami majdnem ahhoz vezetett, hogy abbahagyjam. Nagyon nehéz volt mindeközben lemennem edzeni, felvenni a bikinimet, lefotózni magam és még sorolhatnám. Úgy éreztem ennek nincs most itt sem a helye, sem az ideje. Ez most a gyász időszaka. A családom és a barátaim azonban rávettek, hogy folytassam, hiszen nagyapánk is biztosan azt szeretné, ha végigvinném az utat, amit kitűztem magam elé. Ennek a gondolatmenetnek a végére tehát annyit fűznék még hozzá: az élet mindig tartogat meglepetéseket, jó és rossz dolgokat, de nagyon fontos, hogy ne tévesszük szem elől a célt. Emlékezz, miért kezdted!

Ezt követően könnyebb vizekre terelődött a beszélgetés, amelyben Krisztina a hallgatókat ellátta olyan tanácsokkal, amelyeket be tudnak építeni majd a mindennapokba is.

– Ha az egészségmegőrzés a téma, fontosnak tartom kiemelni: a sport nem mindig egyenlő az egészséggel. Arra kell törekedni, hogy az élsport mellett is megőrizzük az egészség útját. Ezért fontos azt is tisztába tenni, hogy egy versenyre való felkészülés olyan terhet ró a szervezetre, amely nem feltétlenül tartható hosszútávon. Ez egy átmeneti időszak, a hétköznapokban mi is mindig arra törekszünk, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt, és megőrizzük mind a testi, mind pedig a lelki egészségünket. Mi Eszterrel a rövidtávú megoldások és a trendi divatdiéták ellen vagyunk, hiszen ezek hosszútávon egyáltalán nem tarthatóak.

Eszter hozzátette, nagyon sok tévhit terjed azzal kapcsolatban, hogy a versenydiéta tönkreteszi a szervezetet és megbetegíti az embereket, valamint, hogy emésztési zavarokat okoz. Kiemelte: ez nem így van, számos felkészülés és verseny után ő is tökéletes egészségnek örvend, hiszen mint ismételte magát: a felkészülés csupán egy időszak, a hétköznapokban ő sem így étkezik. Leszögezte továbbá az egészséges táplálkozás és a mozgás ugyanolyan fontos, egyik sem működik a másik nélkül.