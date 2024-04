Kedden az egészségé volt a főszerep az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A Sporttudományi Intézet ugyanis erre a napra szervezte immár hagyományosnak számító egészségnapját, aminek hangulatát még a hirtelen berobbant lehűlés sem ronthatta el. A rendezvény célja ezúttal is az volt, hogy emlékeztessen mindenkit: az egészség nem csupán a betegség hiánya, hanem a testi, lelki és szociális jóllét állapota. Az üzenet pedig nem más, minthogy felhívják a figyelmet arra, hogy mindenki tegyen aktív lépéseket az egészsége megőrzése érdekében.

Az egészségre hívták fel a figyelmet az egri egyetemen

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A rendezvényt dr. Juhász Tibor rektorhelyettes nyitotta meg, s köszöntötte a megjelenteket. Felhívta a figyelmet az egészség fontosságára, s kiemelte: egyetemük értékeket képvisel, s legnagyobb értékük maga az ember. Ezért is tartja fontosnak a rektorhelyettes a testi és lelki egészség megőrzését. Mint kiemelte, ő maga is próbál minél többet tenni az egészséges életmódért és sikerként könyveli el, ha a rendezvény sokakat elgondolkodtat ezen. Szólt arról is, hogy az intézmény számos eredményt tudhat magáénak, a versengés alapja pedig a megfelelő testi és lelki állapot.

Dr. Fügedi Balázs, a sportiroda vezetője ismertette a programokat, s kiemelte: fontos, hogy mindenki részt vegyen az egészségmegőrzésben.

Az egészségnap továbbá azt a célt is szolgálja, hogy felhívja a figyelmet a tápláló étkezésre, a testmozgásra, valamint a mentális egészségünkre való odafigyelésre. Ennek érdekében véradással, különböző szűrésekkel, előadásokkal és bemutatókkal készültek a látogatóknak. Ezzel kívánták nyomatékosítani: az egészség mindenki közös felelőssége, és mindannyiunknak van szerepe a saját és mások jólétének előmozdításában. Az egészségnapon volt továbbá rendőrségi biztonsági felhívás, mentőautó bemutató és toronyfutóverseny is.

Sütő Gergő, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kommunikációs referense, Oczella Eszter kétszeres olimpikon testépítő, a KEO SPORT márka alapítója és tulajdonosa, valamint testvére, Oczella Krisztina funkcionális táplálkozási szakértő és táplálkozási tanácsadó

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Az érdeklődők egy kiemelt előadáson is részt vehettek, amelyen Oczella Eszter kétszeres olimpikon testépítő, a KEO SPORT márka alapítója és tulajdonosa, valamint testvére, Oczella Krisztina funkcionális táplálkozási szakértő és táplálkozási tanácsadó beszélt az egészséges életmódról.