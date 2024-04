Portálunkon már beszámoltunk róla, hogy a 2022-ben útjára indított ÖKO Forradalom fő célkitűzése az, hogy játékos és interaktív programokon keresztül vezessék rá a különböző korcsoportokat arra: itt az idő, hogy mindenki a maga szintjén tegyen valamit a bolygónkért. Nagy Róbert, a Radír Reklám Kft. ügyvezetője, az esemény főszervezője szerint a környezetvédelem és a környezettudatosság tanulható, a fenntarthatósági lépéseket el lehet sajátítani, az ökológiai gondolkodás kialakítható.

– Az idei alkalom is a Föld napja hetéhez kapcsolódott a rendezvényünk. Élményalapon igyekeztünk továbbra is átadni az egyre újabb gondolatokat az érdeklődőknek a környezetvédelemmel kapcsolatban. A tavalyi 2000 látogató után idén 2400 vendéket terveztünk, és örömünkre ezt sikerült is teljesíteni. Annak ellenére is így történt, hogy az időjárás nem kedvezett a szabadtérre tervezett programoknak. Érdekes, hogy a Föld hetén négy front van, hideg és meleg váltakozva, talán ez is azt jelzi, erősen el kellene gondolkodni mindenkinek a bolygónk környezeti problémáin. A tervezettnél több benti program miatt a vártnál nagyobb volt a tumultus a campus épületében, de szerencsére szép rendben elfért minden diákcsoport, mert fegyelmezettek voltak, pontosan az általunk lefoglalt időpontokban érkeztek. Délután 2-ig ők jöttek Gyöngyösről és környező települések általános- és középiskoláiból, utána már főleg az egyetemistáké és a felnőtt látogatóké volt a terep, de voltak fakultációs diákcsoportok, akik újra visszajöttek a szaktanárukkal. A legnépszerűbbnek bizonyult kiállítók közül szeretném kiemelni a Lego céget, amely a gyöngyösi Város, szeretlek Egyesület invitálására érkezett, továbbá a budapesti Jane Goodall Intézet Természet és Környezetvédelmi Egyesületet, emellett a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumot, a PET Kupa csapatát és a poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumot, és a MATE is igencsak kitett magáért idén is– fogalmazott Nagy Róbert.

Dr. Bujdosó Zoltán, a házigazda gyöngyösi campus főigazgatója elmondta portálunknak, sikeres rendezvényen vannak túl.

– A célul kitűzött látogatói létszámot sikerült elérnünk. A kollégáimmal történt beszélgetéseim alapján elmondhatom, hogy nagyon jól sikerült megszervezni a csoportok ide látogatását. A kedvezőtlen időjárás ellenére valamennyi programot meg tudtuk valósítani. Nagyon örülünk annak, hogy az új kiállítóink, mint mondták, jövőre is szeretnének eljönni. Az idei nap értékelése még hátravan Nagy Róberttel, de azt hiszem, semmi okunk nincs arra, hogy jövőre ne következhetne a 4. ÖKO Forradalom – összegezte dr. Bujdosó Zoltán.