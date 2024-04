Idén immár 15. alkalommal köszöntötte Gyöngyös önkormányzata a bölcsődék napja alkalmából a városi gyermekintézmények dolgozóit. A bölcsődék napján minden évben két szakember munkáját ismeri el a városvezetés. Ez évben Juhászné Szabó Andrea, a Dobó Úti Bölcsőde, valamint Rostás Istvánné, a Jeruzsálem Úti Bölcsőde munkatársai részesültek oklevélben, ajándékban és virágcsokorban.

Az ünnepségen elhangzott, hogy gyöngyösi születésű Juhászné Szabó Andrea mindig is nagyon szerette a gyerekeket.

– Már egész korán elhatározta, hogy ő a kicsikkel szeretne foglalkozni, bölcsődében vagy óvodában képzelte el a jövőjét. 1983 novemberében sikerült elhelyezkedni képesítés nélküli óvónőként a gyöngyösi Dobó Úti Óvodában, mely közelebb hozta vágya eléréséhez. 1984 nyarától a gyöngyöshalászi óvodában töltött három tanévet az ottani gyermekek nagy örömére, 1987 nyarától pedig felvételt nyert a Jeruzsálem úti Bölcsődébe, mint kisgyermeknevelő. 1990-ben csecsemő- és gyermekgondozói szakosító vizsgát tett, hogy még szakszerűbben végezhesse munkáját. Fia 1994-es megszületése után a Dobó Úti Bölcsődében helyezkedett el egy nevelési évre, majd az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában kapott állást. 2001-től újra a Dobó Úti Bölcsőde lelkes csapatát erősíthette. Juhászné Szabó Andrea 40 éve dolgozik kisgyermeknevelőként. Ezen idő alatt generációk nőttek fel a keze alatt. Munkájának jellemzői a gyermekek és a szakma szeretete, a hivatástudat, az alázat, az igényesség, a türelem, a szerénység, és a gyermekek érdekének képviselete mindenekfelett. Ő az, akire mindig lehet számítani, aki mindig a békés megoldást keresi a konfliktushelyzetekben. Közvetíti mindazon értékeket, amelyek elengedhetetlenek a gyermeknevelésben. Higgadtan, nagy türelemmel terelgeti a rábízott kicsinyeket, akik maximális biztonságban érzik magukat vele. Csendes, nyugodt személyiségével, önzetlen gyermekszeretetével könnyen elnyeri a gyermekek és a szülők bizalmát. Nem csoda hát, ha a mára már felnőtt bölcsődései is nagy szeretettel emlékeznek vissza rá. Juhászné Szabó Andrea olyan ember, akit nem lehet nem szeretni. Munkatársaival szemben is figyelmes, mindig, mindenkihez van egy-két jó szava, emberi magatartása, munkához való hozzáállása mindenki számára példaértékű lehet – hangzott el a méltatása során.

Rostás Istvánné Gyöngyösön született, az egri Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi Szakiskolában szerzett ápolási és asszisztensi képesítést.

– Rostás Istvánné Gyöngyösön, a mára már megszűnt, Szent Bertalan úti bölcsődében kezdett el dolgozni. Azután Hatvanban, a Hajós Alfréd úti bölcsődében kapott munkát, ahol 10 éven át gondozta a rábízott gyermekeket. Eközben leérettségizett, felsőfokú kisgyermeknevelői képesítést szerzett, 2019-ben pedig csecsemő- és kisgyermeknevelő diplomát kapott az egri Eszterházy Károly Egyetemen. 6 éve a Jeruzsálem úti bölcsőde lelkes kisgyemeknevelői csapatát erősíti. Rostás Istvánné hivatásának tekinti ezt a pályát. A gyermekcsoportban végzett munkája minden tekintetben példaértékű. Munkáját mindig lelkiismeretesen és nagy odaadással végzi. A rábízott apróságokat sajátjaként szereti. A gyermekeket a legnagyobb figyelmességgel, gondoskodással és szeretettel veszi körül. Mindig arra törekszik, hogy derűs, nyitott, családias hangulatban nevelkedjenek, amit a rábízott apróságok őszinte szeretete, ragaszkodása is bizonyít. Imádják a gyermekek, minden nap boldogan érkeznek a bölcsődébe, mert mindegyikük számára van egy-egy kedves szava, simogatása, dicsérete, ölelése. Legfőbb erénye a türelem és a kedvesség. A gyermekek közötti konfliktusokat is odafigyeléssel, mérhetetlen nyugalommal és szeretettel oldja meg. Nincs olyan gyermek, aki ne nyugodna meg kedves hangjától és biztonságot nyújtó ölelésétől. A gyerekek őszinte szeretete, törődése hatja át a munkáját. Mérhetetlen nyugalmat áraszt mind a gyermekek, mind szülők felé. Ahogyan a gyermekekkel, a szülőkkel is minden esetben megtalálja a közös hangot, bizalmi kapcsolatot alakít ki. A szülők tudják, hogy jobb helyen nem is lehetne csemetéjük, mint nála. Mindig szívből jövően, őszintén meséli el a picikkel kapcsolatos történéseket, mindennapi csínytevéseiket. Rostás Istvánné kolléganőként is rendkívül empatikus, segítőkész. Munkatársai bármilyen kérdéssel, kéréssel bátran fordulhatnak hozzá, mindig a jóindulat vezérli. Kiegyensúlyozottságot, békességet sugároz, ami az egész környezetére és a bölcsődei mindennapokra is jó hatással van. Két felnőtt fiúgyermek édesanyja – hangzott el Rostás Istvánné méltatásában.