Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója nyilatkozott a közeljövő terveiről is. Elmondta, hogy május elején a Szeleta Parkban az értékfeltárásban és elemzésben szakmai segítséget nyújtó kutatók mutatják majd be a geopark földtani érdekességeit és tudományos munkájukat. Ez után a geopark egyes településein szerveznek helyszíni programokat, ahol a helyi közösségeknek mutatják be az UNESCO címmel járó további lehetőségeket. Geotúrák kiírása is szerepel a tervek között, a geopark geosite-jainak megismerésére. A helyi hagyományokat tisztelve pedig a térség gazdasági aktivitásának fellendítése érdekében ösztönözni kívánják a helyi, élelmiszer jellegű termékek előállítását, valamint GEOfood pályázat meghirdetése is várható.

A Bükk hazánknak barlangokban leggazdagabb karsztvidéke, ahol a föld mélye több mint 1150 barlangot rejt, amelyekből számos kiemelkedő régészeti és őslénytani jelentőségű. Szilvási-kő, a Bükk 961 méteres csúcsmagasságával Magyarország második legmagasabb hegysége.

A geopark a földtudományi értékek vonzerején túl ökológiai, régészeti, néprajzi, történelmi, kulturális és gasztronómiai értékekre támaszkodva törekszik a térség fejlődését szolgálni a fenntartható geoturizmuson keresztül.