Az elmúlt években több fásítási programhoz is sikerrel csatlakoztak a helyiek. A japán cseresznye általában április végén, május elején ontja szirmait. Természetesen a jól ismert, hagyományos cseresznyefák virágai is szépek, vannak azonban olyan díszcseresznye változatok, melyek esetében a hangsúly a virágzáson van, nem a termésen, sőt, ezeknek a típusoknak nincs is termésük, így alapvetően díszfák.

Megyénkben a napokban egyre több helyen csodálkozhatunk rá a természet e különleges ajándékára.