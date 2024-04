Csernák János színművész és szinkronszínész volt az egri színész, Baráth Zoltán vendége pénteken Egerszalókon. Csernák József Attila, Ady Endre és Petőfi Sándor verseivel és egy kis játékkal érkezett a szalóki közönséghez és azt mondta, remekül érezte magát.

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

– Igazán jól éreztem magam, minden korosztály képviseltette magát a közönségben, szinte telt ház volt és nagyon kedvesen fogadtak – mondta portálunknak Csernák János, aki színművészi munkássága mellett arról is ismert, hogy hosszú évek óta ő adja többek között Harrison Ford vagy Liam Neeson magyar hangját.

– Az egyik legszebb – ha nem a legszebb – szerelmes verssel, a Szeptember végén című Petőfi művel is készültem. Igyekeztem a versek, a költészet mellet magamból is adni a közönségnek, úgy érzem, hogy percről-percre egyre jobb volt a hangulat, nekem is remek élmény volt a pénteki. Sok kérdés is kaptam az előadás után, életpályámmal, szakmai múltammal kapcsolatban. Elmondta, hogyan vett fel a színművészetire Várkonyi Zoltán illetve szinkronizáltunk is a hallgatósággal az Indiana Jones filmekből, így betekintést nyerhettek a szinkronszínészet világába – részletezte. Kérdésünkre kifejtette, úgy látja, ez is egy kemény és nehéz műfaj, hiszen a hangi adottságokra, a színészi tehetségre és az empatikus készségekre egyaránt szükség van benne.