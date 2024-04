Lőrinciben a katasztrófavédelmi helyzet megvitatásával kezdődött a képviselő-testület legutóbbi ülése. Horváth Gábor tűzoltó alezredes, a hatvani egység parancsnoka közölte: tavaly a városban a korábbiaknál kevesebb volt a tűzesetekhez történő vonulások száma, ami főként a szokottnál csapadékosabb időjárásnak is köszönhető, ugyanakkor a szélsőségesen megváltozott természeti körülmények miatt a viharkárok esetén többször kellett beavatkozniuk. Évente három-négy alkalommal is előfordul, hogy néhány óra alatt akár egyhavi csapadékmennyiség is lezúdulhat. Összességében a hivatásos állománynak 2023-ban tűzesethez 15 alkalommal, műszaki mentéshez 16-szor, téves jelzésre pedig négyszer kellett vonulniuk. Mindezeken túl arról is határoztak a képviselők, hogy csökkennek az étkezési díjak az intézményekben.

A képviselő-testület rendeleteket módosított az önkormányzati intézményeknél alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákról és térítési díjakról. Így az előző évhez képest május 1-től a szülőknek kevesebbet kell fizetniük a gyermekétkeztetésért és a bölcsődei gondozásért. Az óvodai térítési díj mértéke adagonként 115 forinttal lesz kevesebb a jelenleginél. Az általános iskolában 85, a középiskolában 125 forinttal kell kevesebbet fizetni, míg a szociális bentlakás térítése nem változik.