Sikeresen zajlott a Harlekin Bábszínház Csongor és Tünde osztálytermi színházi nevelési előadás főpróbája. Az előadás Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde drámai költeményének átirata, mely a gimnazista korosztályt szólítja meg interaktív tantermi előadásban.

Madák Zsuzsanna, az előadás rendezője elmondta, hogy az előadás célja kibeszélni azt a kérdésekkel teli élethelyzetet, melyet a gimnázium alatt a fiatalok megélnek. A történet fiatal szereplői, ahogy Vörösmarty karakterei is az élet fontos kérdéseire keresik a választ, minthogy milyen a felnőtté válás, hogyan kell fontos döntéseket meghozni és hogy mi a fontos az életben, a szerelem, a barátság vagy esetleg a hatalom. Az útkeresés senkinek sem egyszerű és ahogyan Csongor és Tünde útja is, úgy az osztályterem is útvesztőkben bővelkedik.

Az előadás célkorosztálya a 9-12. gimnazisták, hiszen ők már szinte mindennap saját maguk és az életútjuk keresésével foglalkoznak. A műsor célja, hogy a drámában kibontakozó konfliktusok miértjén gondolkodjanak az előadók, a közönségben ülő diákokkal együtt és hogy a színház nyelvén keresztül körüljárják a történet szereplőinek krízishelyzeteit. Ez egy interaktív tantermi előadás, ami azt jelenti, hogy ezzel is a gimnáziumokat fogják járni az előadók és a műsorok során bevonják majd a diákokat a cselekménybe, ezzel is közelebb hozva őket a mondanivalóhoz.