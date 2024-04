Tavaszi programkavalkád 45 perce

Saját pékséget nyit a Dobó István Vármúzeum, de ásatásra is invitálnak

Idén is bepillanthatunk a Nagy-Eged hegyi Szent Kereszt Kápolna ásatási helyszínére, de több új, egyedülálló program közül is választhat minden korosztály. A Dobó István Vármúzeum kihirdette a tavaszi programokat, pünkösdkor, a hagyományőrző rendezvények mellett megnyitják az országosan egyedülálló várpékséget is.

A Dobó István Vármúzeum aktuális havi sajtótájékoztatót tartott, ahol a közelgő programokat ismertették. Dr. Ringert Csaba, a vármúzeum igazgatója elmondta, hogy sok új, rendhagyó esemény várható, a megszokottak mellett. Idén is megrendezik az Emlékhelyek napját és a Pünkösdi Vigadalmat, de nemsokára megnyílik a Cipóosztóház is és a tavasszal látogatható lesz a Nagy-Eged hegyi Szent Kereszt Kápolna kutatási helyszíne is. A Dobó István Vármúzeum sajtótájékoztatóját Novákné Mlakár Zsófia, szakmai igazgatóhelyettes, dr. Ringert Csaba, vármúzeum igazgató és Nemesné dr. Kiss Krisztina, művészettörténész tartotta

Forrás: Hornyák Réka/Heves Megyei Hírlap Az Emlékhelyek napján május 11-én, szombaton a megszokott napi vezetések mellett különleges szakmai előadásokkal, új attrakciók bemutatásával, gyermek programokkal, hagyományőrző bemutatókkal és számos egyedi programlehetőséggel várják az érdeklődőket az egri várba. Nem csak kültéren, hanem beltéren is meglepetéssel találkozhatnak majd a látogatók, hiszen az Egri vár mozitermében egész nap ingyenes megtekinthető lesz az 1552 című kisfilm.

Jelenleg huszonegy nemzeti emlékhely található az országban, melyek jelentőségét a Nemzeti Emlékhely és a Kegyeleti Bizottság javaslata alapján az Országgyűlés törvénnyel ismerte el. Ebbe a szűk csoportba az Egri vár, az elismerést követően 2014-ben került be. A Dobó István Vármúzeum sok új programmal vár Dr. Ringert Csaba igazgató elmondása szerint a húsvéti négy napos ünnep alatt több mint 11 ezer ember jött el az Egri várat, így a Pünkösdi Vigadalomra is sok látogatót várnak. – Május 17-től egészen május 20-ig tart majd az ünnepi programkavalkád, a látogatók kipróbálhatják majd a nemezelést és a fafaragást, részt vehetnek kisvitézi próbán, íjászkodhatnak és három hagyományőrző együttes bemutatóján keresztül ismerkedhetnek meg a korabeli életmóddal. Azonban egy, országos szinten egyedülálló attrakcióval is készülünk, hiszen a pünkösdi hétvégén megnyitjuk a Cipóosztóházat, ami az egri vár saját péksége – részletezte a Pünkösdi Vigadalom programjait dr. Ringert Csaba. Hozzátette, hogy a pékségben helyben készült és sült, egyedi pékáruk lesznek kaphatóak, amiket korhű módon készítenek el. Beáta, a hős egri asszony pedig egy bemutatót tart majd a látogatóknak a pékségről és annak működéséről. Május 10-én, az Egri vár ad otthont a Felső-Magyarországi Várak Egyesület éves közgyűlésének, ahova a környékbeli várakból érkeznek majd a szakmai vezetők. A tavalyi év tevékenységeit és eredményeit összegzik majd, valamint az Egri vár fejlesztéseit vitatják meg. Végül, de nem utolsó sorban pedig május végén tervezik a Magyar Minta - Holló Valéria időszaki kiállításhoz kapcsolódó kötetbemutatót. Novákné Mlakár Zsófia, szakmai igazgatóhelyettes ismertette az általános iskolásoknak szóló új kezdeményezést, a Kalandos Küldetés nevezetű programot, amely a kötelező olvasmányok feldolgozását segíti mind tanárok, mint diákok szempontjából. Az Ötödikesek napján, május 25-én, szombaton a Gárdonyi-kertbe invitálják az ötödik osztályosokat, akik lehetőséget kapnak arra, hogy közelebbről, jobban megismerjék Gárdonyi Gézát és az életét. – Erre főképp azért van nagy szükség, mert az elmúlt években észrevehetően csökkent a gyermekek olvasási kedve és ez megnehezíti a saját útjukat és a tanáraik munkáját is. Általában ötödik osztály végén kapják meg azt a feladatot a diákok, hogy nyáron olvassák el az Egri Csillagok című regényt, ez azonban egy komoly kihívás. Az Ötödikesek napja egy érzékenyítő, felkészítő nap a gyermekek és a szüleik számára, amit azért szervezünk meg, hogy támogatást nyújtsunk az olvasásra nevelés oktatási programban – árulta el a részleteket Novákné Mlakár Zsófia. A résztvevők körbejárhatják Gárdonyi Géza író otthonát, a regény legfontosabb helyszínét, az Egri várat, ezenfelül pedig segítséget nyújtanak abban is hogy hogyan lehet hatékonyan elolvasni és feldolgozni egy könyvet és megmutatják, hogyan érdemes olvasónaplót készíteni. A szakmai igazgatóhelyettes továbbá elárulta azt is, hogy idén folytatják tovább a Nagy-Eged hegyi Szent Kereszt Kápolna kutatást is. A kutatást 2020-ban kezdték meg és a tavalyi évben már egy tervásatást is elindíthatott a szakmai csoport, Rákóczi Gergely régész vezetésével. Egy benyújtott pályázat megnyeréséből pedig idén elegendő keretösszeg áll rendelkezésre az ásatás folytatásához, így április 29. és május 12. között zajlik majd a munka. Az ásatásban a vármúzeummal közreműködnek a Kaptárkő Egyesület munkatársai és támogatóként az Egererdő Zrt., valamint sok önkéntes, akik lelkesen dolgoznak az ügyön.

A nyilvánosság bevonása érdekében idén is szerveznek nyílt napot az ásatás helyszínén, május 4-én és 5-én, valamint 11-én és 12-én is várják az érdeklődőket, akik bepillantást nyerhetnek a feltárási munkafolyamatokba. Nemesné dr. Kis Tímea, művészettörténész elmondta, hogy mindenkit nagy szeretettel várnak a nyílt napokra, hiszen ilyesfajta munkát nem mindennap láthat közelről az ember. Fontosnak tartják bevonni a közönséget, hiszen ez a kápolna mindenki öröksége. Ezzel kapcsolatban még május 27-én egy konferenciát is fognak tartani, ahol minden fontos információt és eredményt megosztanak a munkáról, jövőre pedig egy külön kötet megjelenését is tervezik.

