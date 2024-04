Felújítás 12 perce

Egri bazilika felújítása: a papszentelésre megszépül az épület + fotók, videó

Nemcsak az munka gyorsasága, hanem a minősége is számít, de a belső terek június 22-ére megszépülnek majd. Az egri bazilika felújítása jó tempóban halad, s a papszentelés előtt még egy kiadós takarítás is lesz, a már korábban felújított részeken is.

Tóth Balázs Tóth Balázs

Munkálatok az egri bazilikában Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Jó tempóban halad az egri bazilika felújítása, míg odakünn állnak az állványok és az utóbbi időben fokozatosan elnyerte színét az épület második traktusa, a belső tér megújulását csak az ott dolgozók láthatták. Itt már elbontották az állványzatot, hiszen a festő restaurátorok végeztek a freskók és szekkók megújításával. A helyén van a nagy méretű főoltár kép is. A stallumok (a szentély két oldalán a papság ülőhelyei) visszakerültek a régi oltárhoz közelebbi részbe.

- A második ütem vége felé tartunk, rendetlenség van még ugyan, de a bútorosok már restaurálták a stallumokat, hamarosan hozzák be a padokat. Elkészült minden műmárvány felület, a festők lejöttek és elbontottuk az állványokat. Egy kisebb állvány van még meg, hiszen a régi szószék koronáját készítették nemrég. A kőrestaurátorok tisztítják éppen a szószéket, megújul az építmény régi aranyozása, metálaranyozást kap – vezet körbe Rudolf Mihály DLA, a bazilika felújítását vezető építész, a Hadas Építész Kft. ügyvezetője. Megmutatja a szintén körbeállványozott kis orgonát is, a kis Angster orgonán ezen éppen dolgozik a farestaurátor művész. A belsejébe is fokozatosan kerülnek vissza a sípok, a hangszer restaurálását Német Imre végzi, míg a bútorokon Molnár Mihály dolgozik. A középen lévő kiemelt, vörös kőből készült részen éppen fugáznak.

Bazilika munka- és állapotfotók Fotók: Gál Gábor/ Heves Megyei Hírlap

- A podeszt (ez az oltár alatti kiemelt rész) viszonylag régen megvan, tardosi kő fellépéssel fogadja majd nagyjából egy hónap múlva az új szembemiséző oltárt. Utóbbi abból a kőből készül, amiből 120 éve Szmrecsányi érsek idején, Nagy Virgil építész tervei alapján egy neves művész megépítette a szószéket. Az új oltárra Baráz Tamás Munkácsy-díjas szobrászművész tervezte a díszítést, ugyanazokat a konzolokat, hullámzó díszeket kapja majd, amik a szószéken is láthatóak, onnan kerülnek át Molnár Katalin építész tervei alapján az oltárra. Ezek a kannelúrák megtalálhatóak lesznek az új felolvasó állványon (ambón) is, ott a négy evangélistát négy kannelúra jelképezi majd – magyarázta érdeklődésünkre Rudolf Mihály.

- Hajrázunk, hiszen szeretnénk elérni, hogy az egész belső tér a június 22-i papszentelésre elkészüljön. Odakint a toronyfestés, a szerelőmunkák kivitelezés alatt vannak. Idebent remélem, hogy egy hónap múlva készen állunk és elkezdjük az állványbontást. Odakint nem biztos, hogy minden elkészül, de bent a szentély, a nagy hajó, a mellékhajók terei szépek lehetnek és fogadhatják azokat, akik szeretnének részt venni a papszentelésen – mondta az építész. Az egri bazilika felújítása 2 hónapig biztosan tart még Az addig hátra lévő két hónapban egyébként még lesz változás az első térben is, hiszen az elválasztó állványzatot elbontják három hét múlva. A bútorosok ugyanis a helyükre teszik a padokat. A miséző hely jelenleg is a kupola alatt van, de ezután annak a térnek a centrumába kerül. - Majdnem az utolsó munkáknál tartunk. A hangosítást, a fényeket állandóan szereljük, gyenge- és erősáramú munkák folynak, aztán az utolsó utáni dolgunk a takarítás lesz. Minimum két hétig éjjel-nappali takarításvár ránk, hiszen az egyes ütemben is szükség lesz rá. Másfél év alatt az állvány átengedte a port oda is. Szeretnénk, ha június 12-én már szép látványt nyújtana a templom – magyarázta Rudolf Mihály.

Az építést, megújulást vezető tervező szakember szerint a második ütemben nagy változásokat nem tapasztalhatnak majd a hívek, újraaranyozták a felületeket, a szentélynek új festett üvegablaka készült, ez a nyolcadik ott, s ugyanúgy Kovács Keve János készítette, aki az első ütemnél 12 tambur ablakot festett. Megújultak a freskók, szekkók, a főoltár mögötti nagy kép, valamint a lunetta is. A régi, háttal miséző oltárnál hátra van még a tabernákulum ajtó aranyozása, több, kisebb-nagyobb kőmunka restaurálás, tehát még sok-sok munka van. Minden új kontextusba kerül, de a régi térbe. A szentély oldalfalán lévő nagy méretű festmény, amely Seregély István idején, 25 évvel ezelőtt került oda, Kisléghi Nagy Ádám munkája az Érseki Látogatóközpontba kerül át, bár szép festmény, a templom rendje azt kívánta, hogy a múzeumban legyen látható.

Rudolf Mihálytól megkérdeztük azt is, lehet-e tudni, milyen ereklye kerül majd az új főoltárba. Válaszában elmondta, ők még nem tudják, de az érsek úr igen. Az oltárt egy tízszer tíz centiméteres ereklyetartóval tervezték. A mellékoltárakba viszont visszakerülnek ugyanazok az ereklyék, ugyanabban a rendben, lepecsételve, ahogyan voltak, az utókornak is továbbadva az ereklyetisztelet szellemében. Négy mellékoltár van az egyes hajókban, valamint a főoltár, gazdagok tehát a szentek gyűrűjében. Az építész elárulta, hatalmas a nyomás az építőkön, az idő az egyik fontos tényező ebből a szempontból és a minőség a másik. Bármennyire sietniük kell, a minőséget nem szabad leadni a gyorsaság kedvéért, ebben a szellemben próbálnak dolgozni.



