Huszonötödik alkalommal rendezték meg az Egri Civil Fórumot szerdán. A megyeszékhely civil szervezeteit tömörítő kezdeményezés 1999-ben alakult meg, célja az egyesületek, alapítványok kapcsolatfejlesztése, egymás kölcsönöse segítése, a civil kerekasztal megszervezése, mondta el bevezetőjében Balogh Tibor, az Egri Civil Kerekasztal soros elnöke. Kiemelte, országosan is példa nélküli az egri összefogás, hogy nem egymással versengenek a helyi civilek, hanem közös kódexet dolgoztak ki, közös célokért küzdenek, s azon dolgoznak, hogy működjön a város. Kiemelte a szolgáltatásokat és a közösségi ház fenntartását is, az önkormányzattal való kapcsolattartást, a bizottsági munkában való részvételt. Az együttműködés legújabb eleme a civil mandátum. Beszélt a forráskeresésről és költségkiváltásról, a civil önkontroll jelentőségéről és az alkalmazkodásról, ahogyan az önkéntes munka felelősségéről és példamutatásról is. Méltatta az lemúlt huszonöt év önkénteseit és a már elhunyt tagokat.

Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere megköszönte a civilek munkáját. Szerinte a fórum bebizonyította, hogy szükség van rá, hiszen ennyi év után is működik, ellátja feladatát, része Eger mindennapjainak, reméli, a következő huszonöt évben is így marad. Büszke a civilek közösségi házára, amely méltóbb épület, mint a régi irodák voltak és az egyesületek meg is töltik élettel. Kifejtette, irigy is a civil szervezetekre, akik letisztult formáit jelentik a közösségszervezésnek és jobban működnek együtt, mint a magyar közélet szereplői. Kérte, legyenek piros lámpái a közbeszédnek, figyelmeztessék azokat, akik nem jó irányba viszik a közéletet, tereljék őket a helyes útra, legyenek ők a bölcsek tanácsa. Mint mondta, részt vesznek a városi döntéshozatalban is, véleményt is nyilváníthatnak több kérdésben. Szerinte nem kell egyetérteni, csak Egert szeretni.