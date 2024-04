A Föld napján szerveztek egri civilek tavaszi munkálatokat az almári pálos monostor rom területén. Az Egri Civil Kerekasztal Szabadidő Szekciója, Mácsár Beáta ötletgazda javaslata alapján immár 18 éve mozgósítja a természetszeretőket, s a környezet iránt felelősséget érző civil önkénteseket a hajdani Mária Magdolna monostorrom valamikori helyszínén kialakított erdei pihenő-kirándulóhely rendbetételére.

A szerzetesrend múltjáról Fűrész János, az Ezüstidő Szabadidő Egyesület elnöke osztott meg portálunkkal érdekes részleteket.

Az egyetlen magyar alapítású szerzetesrendet Boldog Özséb esztergomi kanonok alapította 1250-ben. A Pilisben gyűjtötte össze a szétszórtan élő szerzeteseket, akik napjaikat imádkozással, olvasással kétkezi munkával múlatták. Védőszentjükül Remete Szent Pált választották (innen a pálos elnevezés). Erdők-hegyek közé építkeztek. Ma Magyarországon négy kolostoruk van 17 szerzetessel: Márianosztrán, Pécsett, Budapesten (Sziklatemplom), s Petőfiszállás-Pálosszentkúton.

Az Egerhez közeli erdőségben 1297-ben építették meg első templomukat a monostor egyéb helyiségeivel, majd 50 év múlva bővítették, a rend az 1580-as évekig működhetett.

Az 1974-81 közötti években az egri vár régésze, Fodor László kutatta a területet, ahol 49 sírt dokumentáltak, s egy sírkőfedlapot, pénzleleteket, ruhakapcsokat találtak. A romokat visszatemették, s mivel a föld a legjobb konzerváló, így ma semmi nem látszik a felszínen.

Szép időben lelkes, különböző korosztályú civilek közel ötvenen motoros,- és kézikaszával, gereblyékkel, ágvágókkal szállták meg a völgyet most is, és lázas munkával rendbetették a területet. A füvet lekaszálták, a tisztásokat megtisztították az elburjánzott növényektől, a korábban kirakott padokat rendbetették, a tűzrakóhelyeket újrarakták, s néhány fácskát is ültettek. Az almári patak túloldalán két tisztás és erdei út várja a környezettudatos kirándulókat, piknikezőket a szabadidő hasznos eltöltésére.