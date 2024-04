Portálunk érdeklődésére Szilágyi Zoltán elmondta, hogy idén több, emberfeletti teljesítményt követelő cél van a tarsolyában, a pénzügyi támogatás mértékétől függ, melyik vállalkozását valósítja meg.

– Egyelőre emiatt nem tudom biztosan megmondani, melyikbe vágok bele. Amiket szívesen teljesítenék, azokat mindet nehéz kivitelezni anyagi szempontból. Nagyon szeretném például az Antarktiszon kipróbálni magam. A Déli-sarkvidéken futni azonban elég zsebbenyúlós történet lenne. Terveim között szerepel a szibériai Ojmjakon, amely a Föld leghidegebb vidéke, ahol mértek már mínusz 70 Celsius-foknál alacsonyabb hőmérsékletet is – a jelenlegi helyzetben azonban egy oroszországi helyszínt választani igencsak necces lenne. Szóba jöhet a tanzániai Kilimandzsáró is, amely a maga 5895 méterével Afrika legmagasabb hegye. Ezt már sokan teljesítették futva a hegy lábától rajtolva, de úgy még senki sem, ahogy én tervezem. A tavalyi chilei vállalkozásomhoz hasonlóan ugyanis én az Indiai-óceán partjáról, a tengerszintről indulnék. Nagyon vonz Mongóliában a Góbi-sivatag is, amely rendkívül szélsőséges, szeles időjárású, hegyes-dombos, kietlen terület, emiatt általában nem is szokták választani az extrém sportolók. Emellett Alaszka is a pakliban van. Jövőre terveztem, hogy keresztülfutom a Szaharát észak-déli irányban, de biztos, hogy az csúszni fog legalább egy-két évet – sorolta Szilágyi Zoltán.