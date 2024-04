– A közösségi tervezés keretében kidolgozott nyomvonalváltozatok közül a szakemberekből álló tervzsűri döntött az Egri elkerülő út környezetvédelmi engedélyezésre benyújtandó változatáról. A tervzsűri döntése során számos szempontot vett figyelembe. A márciusban megtartott tervzsűrin jelen volt Eger megyei jogú város polgármestere, dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő, Eger főépítésze, a Magyar Mérnöki Kamara képviselője, a Magyar Közút képviselője, a Magyar Út- és Vasútügyi Társaság képviselője, a Heves Vármegyei Kormányhivatal főosztályvezetője, az ÉKM, valamint a Tervező konzorcium munkatársai – olvasható az egrielkerulo.hu oldalon. Lapozható galériákat is megosztottak a tervekről.

Az elkerülő út és csatlakozásai

Forrás: egrielkerulo.hu

Lázár János miniszter illetve a tervzsűri döntése értelmében a K2 keleti külső nyomvonalon például az M25 és a Kőlyuk út csomópontja turbókörforgalom lesz, a Kőlyuk út 2×2 sávosra bővül, és turbókörforgalommal csatlakozik a Kistályai úthoz. A szintén 2×2 sávosra bővülő Kistályai úton a két irányt elválasztó sziget segít majd elkerülni a balra kanyarodó mozgásokat. A Hadnagy utca a vasútvonalat aluljárón keresztezve kerül meghosszabbításra az elkerülő útig, melyre így itt is fel lehet majd hajtani. Az elkerülőre rákötésre kerül a Leányka utca és a Donát utca is, utóbbinál csak a csomópont épül meg, a forgalomvonzó hatás elkerülése érdekében más beavatkozás nem történik. A Cifrakapu utcai bekötés is külön szintű vasúti keresztezést kap. Északon -az OBI Áruház mellett- az elkerülő út felüljárón keresztezi a vasútvonalat, a 25. sz. főutat és az Eger-patakot, ahol egyenesen tovább lehet haladni a nyugati elkerülő felé, vagy egy külön ágon visszacsatlakozni a 25. sz. főúthoz, a bevásárlóközpont mai jelzőlámpás csomópontja helyén létesülő turbókörforgalomban. A Liliom utcai körforgalmú csomópont átépítésével a tőle északra húzódó beruházási terület is feltárhatóvá válik. A Liliom utca mentén, Felnémet irányába haladó meglévő kerékpáros létesítményt az új csomópontok mentén részben át kell építeni.



Az átkötés

Forrás: egrielkerulo.hu

A nyugati átkötés – külső nyomvonalának – eleje a keleti elkerülő végéhez csatlakozik, ami a 25-ös főúttal különszintű keresztezést alkot. Innen nyugatra indul a nyomvonal, mely fokozatosan emelkedőbe megy át, a terepből enyhén kiemelve. A dombon nagy homorú lekerekítő ívvel kapaszkodik fel, elkerülve a tervezett lakótelepet. Kezdetben 70, majd 90 kilométeres sebességgel lehet közlekedni. A Szalapart utcánál 4 ágú körforgalom építendő. A 24-es főúthoz is 4 ágú körforgalmú csomóponttal csatlakozik, ahol a 4. ág egy meglévő út, mely nyugati irányba tár fel lakó és mezőgazdasági területeket.

A felnémeti nyomvonalak

Forrás: egrielkerulo.hu

A tervzsűri a Felnémet elkerülő kapcsán négy nyomvonalváltozatot tárgyalt, melyek közül az F30 és F31 nyomvonalak a szakasz kezdetén térnek el az F10 és F20 nyomvonalaktól. Az F30 és F31 kb. 40 méterrel nyugatabbra válik ki a Keleti elkerülőből. F30 nyomvonal esetében döntés született a Tulipán téri Erdészek útja és Tárkányi út csomópontjáról, miszerint szintbeni osztályozós csomópont kialakítását szavazta meg a Tervzsűri. Tovább haladva a nyomvonalon, a Bervai út keresztezi a vasúti vonalat, így a két egymást követő vasúti keresztezés elkerülése érdekében a Bervai út korrigálásra kerül, így az elkerülő nyomvonal vasúti keresztezésén új átjáró létesül. Az új átjáró előtt és után osztályozós csomóponttal csatlakozik a Bervai út az elkerülő nyomvonalához, a meglévő Bervai úti vasúti keresztezés pedig elbontásra kerül. A Felnémet elkerülő 25-ös főúti végcsomópont végleges kialakításáról, tekintettel arra, hogy vízbázist érint, későbbi tervfázisban – a környezetvédelmi engedély birtokában- fognak dönteni. A kialakult –keleti (K2), nyugati (Ny4) és két alternatív felnémeti (F30, F31) – nyomvonalakat tartalmazó környezeti hatástanulmány környezetvédelmi engedély megszerzése céljából a környezetvédelmi hatóságnak benyújtásra került, és ez alapján az engedélyezési eljárás 2024. április 10-én megindult.